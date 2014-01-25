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Ivana Sert artık 'Sert' değil Smilkovic

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Ivana Sert artık kızlık soyadı olan Smilkovic'i kullanacak

25 Ocak 2014 16:30

10 yıl evli kaldığı Yurdal Sert’ten geçen yıl Eylül’de boşanan Ivana Sert, mahkemenin onayladığı boşanma belgelerinin Nüfus Müdürlüğü’nde de işleme girmesinin ardından artık resmen bekar olarak kayıtlara geçti.

 

Smilkovic’i kullanacak

 

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert’in soyadını taşımasına izin vermediği için artık kızlık soyadı olan ‘Smiljkovic’yı kullanacak.

İki yıl süren boşanma davasında mahkeme iki tarafında kusurlu olduğuna karar verirken, Yurdal Sert’in eski eşine 400 bin TL tazminat ve oğulları için ise aylık 5 bin TL nafaka vermesine hükmetmişti.

 

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