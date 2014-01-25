Ivana Sert artık 'Sert' değil Smilkovic

10 yıl evli kaldığı Yurdal Sert’ten geçen yıl Eylül’de boşanan Ivana Sert, mahkemenin onayladığı boşanma belgelerinin Nüfus Müdürlüğü’nde de işleme girmesinin ardından artık resmen bekar olarak kayıtlara geçti.

Smilkovic’i kullanacak

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert’in soyadını taşımasına izin vermediği için artık kızlık soyadı olan ‘Smiljkovic’yı kullanacak.

İki yıl süren boşanma davasında mahkeme iki tarafında kusurlu olduğuna karar verirken, Yurdal Sert’in eski eşine 400 bin TL tazminat ve oğulları için ise aylık 5 bin TL nafaka vermesine hükmetmişti.