Ivana Sert ile Sinan Akıman ayrıldı, gerekçe ‘dekolte’

Modacı Ivana Sert ve işadamı Sinan Akıman, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldı. İlişkinin bitmesinin nedeni ise Sert’in iddialı giyim tarzı.

Sinan Akıman, geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği Ivana Sert’le ilişkisini giyim konusunda anlaşamadıkları için bitirdiğini söyledi.

Zelal Özalp’in Hürriyet’teki haberine göre, Sert’i dekolte konusunda uyardığını belirten işadamı, “Çıkan haberler doğru. ‘Kılık kıyafetine biraz çekidüzen ver’ dedim ama beni dinlemedi.

Biz eski kafalı insanlarız, kaldıramıyoruz bunları. Ona göre reyting önemli ama bizde onur ve namus daha önemli” dedi. Sert ise ayrılıkla ilgili sorular üzerine “Artık tek aşkım, işim ve oğlum Ateş” demekle yetindi.

Bir süredir birlikte yaşayan Ivana Sert ve Sinan Akıman, evlerini de ayırdı.