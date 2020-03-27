İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Cengiz market alışverişlerine karşı uyardı: Paketleri bir süre balkonda bekletin; çiğ sebze ve meyveleri yıkayıp buzdolabına koyun

İstanbul Tabip Odası üyesi ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Melahat Cengiz, Koronavirüs'le mücadelede, marketten yaptığınız alışveriş sonrası paketlerin balkonda bir süre bekletilmesi, aldığımız yiyeceklerin üretim, dağıtım ve depolama zincirine dikkat edilmesi, çiğ sebze ve meyvelerin yıkandıktan sonra buzdolabına konulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Dr. Cengiz, pişmiş gıdaları buzdolabının üst kısmına, çiğ olanları da alt kısmına koyulması konusunda da uyardı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, “Yiyecekle virüsün bulaştığına dair kanıt yok. Virüs damlacık ve el teması yolu ile geçiyor” diyen Dr. Cengiz, evde kalındığı süre boyunca siparişlerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:

- Üretim, dağıtım ve depolama zincirleri çok önemli. Bu yüzden güvenli yerlerden alışveriş yapın.

- Pişmiş ve otomatik paketlenmiş gıdalardan alın.

- Çiğ gıdaları evde hazırlayın, dışarıdan almayın.

- Paketi getiren kişi ile sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya çalışın.

- Ürünü aldıktan sonra torbadan çıkarın ve torbayı çöpe atın. Ellerinizi yıkadıktan sonra ürüne dokunun.

- Çiğ meyve ve sebzeleri yıkayarak buzdolabına koyun. Üst kısmına pişmiş yiyecekleri, alt kısmına ise çiğ sebze ve meyveleri koyun. 4 Yiyecek dışı ve paketlenmiş ürünleri bir süre balkonda havalandırın.