65 yaş ve üzeri vatandaşlara Koronavirüs'ten korunmak için 19 öneri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs'ün etkilerini en çok hissettirdiği yaş grubu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için dikkat etmeleri gereken önlemlerin yer aldığı 19 maddelik bir liste hazırladı.
26 Mart 2020 16:20
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Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Koronavirüs'e Karşı 65 Yaş ve Üzerindeki Kişilere Tavsiyeler" listesinde yer alan öneriler şöyle:
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1- Öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatınız. Mendil olmadığı durumlarda, dirseğinizin iç kısmını kullanınız.
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2- Ellerinizi bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. Sabun ve su yoksa alkol içerikli el dezenfektanı ya da 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.
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3- Ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.
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4- Kişisel bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.
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5- Yaşam alanlarınızı sık sık havalandırınız.
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6- Televizyon başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.
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7- Ev içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.
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8- Dışarıdaki işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.
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9- Sigara, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.
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10- Soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayarak durumunuzu anlatınız. Sağlık personeli, size yapmanız gerekenleri anlatacak, sizi ilgili birimlere yönlendirerek gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.
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11- Öksürük, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlara Koronavirüs'ten korunmak için 19 öneri
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12- Su kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.
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13- Uyku düzeninize dikkat ediniz.
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14- Olumlu duygu durumunuzu muhafaza ediniz.
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15- Zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz. Telefonla haberleşmeyi tercih ediniz.
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16- Kamu hizmetlerine mümkün olduğunca e-devlet kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden, evden çıkmadan erişebileceğinizi unutmayınız.
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17- Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.
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18- SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.
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19- Resmi makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.