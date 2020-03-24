Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta Koronavirüs'ten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
24 Mart 2020 10:06
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta Koronavirüs'ten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri, mutlaka yapılması veya asla yapılmaması elzem olanları Hürriyet'e anlattı.
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Para virüs taşır kart kullanın | Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir. Ayrıca çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek.
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Kredi kartı daha mı güvenli? | Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli.
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Ayakkabıyı koy ve dokunma | Ayakkabılarımız için tedbir ne olmalı? Ayakkabılar eve virüs getirebilir. Ama bu virüs evde kendiliğinden bulaşmaz. Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir. Sonrasında el yıkamak temel kural.
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Kargomuz geldi, nasıl teslim almalıyız? | Balkonda penceresi açık bir yerde en az 6-8 saat beklettikten sonra açmanızı tavsiye ederim.
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Paket servis geldiğinde neye dikkat etmeliyiz? | Önce paketin poşetini çıkarıp çöpe atın. Sonra yemeğin paketini de. Bütün bu işlemlerden sonra ellerinizi dikkatlice yıkadıktan sonra yemeğin başına oturun. Paket siparişlerdeki risk nedir? |Ya yemeği paketleyenden ya da paketi getirenden virüs bulaşma ihtimali var. Hem paketi hem de paketin poşetini tedbirli şekilde çıkardığınızda riski asgariye indirmiş olursunuz.
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Tuzlu suyla gargara hiçbir işe yaramaz | Tuzlu su ile gargaranın virüsten korunmaya hiçbir faydası yok. Sadece tuzlu su gargarasının değil sıcak suyun, saç kurutma makinesini boğaza tutmanın ve daha buna benzer birçok uygulamanın faydası yok, bilakis zararı var. Özellikle tuzlu su kalp ve böbrek yetmezliği olanlar için çok riskli.
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Kedi-köpekten bulaşmaz | Köpek gezdirip eve getirince ne yapmalı? Doğrudan köpekten veya kediden bulaştığına dair bir tespit yok henüz. Ama patileri virüsle temas etmiş olma ihtimaline karşı amonyak veya alkol tabanlı bir deterjanlı bez ile patiler silindikten sonra eve alınmalı.
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Kıyafetleri 8 saat havalandırın | Kıyafetlerinizi dışarıdan gelir gelmez çıkarın. Doğrudan dolaba, diğer kıyafetlerinizin yanına koymayın. Havalandırabileceğiniz bir yerde yine en az 6-8 saat bekletin, havalandırın.
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Yemekten bulaşır mı? | Mide asitleri virüsü öldürür. Dolayısıyla virüs midede yaşayamaz. Yemek yoluyla bir şekilde mideye gitse bile orada yaşaması mümkün değil. Akciğerlere gitmesi lazım. Birden fazla kişi aynı tabaktan yemek yenilebilir mi? | Bu çok riskli olur. Tamamen sakıncalı. Kesinlikle yapılmamalı. Herkesin kendi tabak ve kaşığını, çatalını kullanması gerekir.
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Ağzımıza veya boğazımıza virüs bulaşmış olabilir diye virüsü mideye göndermek için sık sık birkaç yudum su içmek olur mu? | Bu virüs ağızda veya boğazda durup sizin su içmenizi beklemez. Saniyeler içinde ciğerlere gider. Bağışıklık sisteminizin direnç gücüne göre de etkileri ortaya çıkar.
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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta Koronavirüs'ten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta Koronavirüs'ten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
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Düz yüzeylerde ne kadar yaşar? | Düz yüzeylerde daha uzun süre yaşar. Pürüzlü ve pürçüklü yüzeylerde ömrü azalır. Bu konuda yapılmış çok az araştırma ve yayın var. Ne kadar ideal şartlarda yapıldıkları da tartışılabilir. Metal ve plastik yüzeylerde en az 7-8 saat kaldığına dair ilk tespitler.