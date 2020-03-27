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Psikiyatrist Dr. Adnan Çoban: Şu anda olayın şokundayız; salgın bittiğinde panik atak artacak

"Asıl sıkıntılar bu travmanın 2 ay sonraki dönemidir"

27 Mart 2020 07:10

Travmalar alanından uzman Psikiyatrist Dr. Adnan Çoban sadece Türkiye’de değil tüm dünyada salgın nedeniyle bir travma sürece yaşandığını söyledi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Dr. Çoban, önlem alınmazsa gelecekte toplumun ruh sağlığında ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısını yaptı. Çoban bu süreçte insanlarda oluşabilecek sorunları şöyle sıraladı:

"Salgınlarda günlerce, aylarca süren bir travma ile karşı karşıyayız. Bu tür durumlarda insan en çok ölmekten ve sevdiklerini kaybetmekten korkar."

"Kaygı, kalbin hızlanması, tansiyon yükselmesi, kas kasılması, baş dönmesi gibi reaksiyonlar oluşabiliyor. Uyku hali, kabuslar görme de sık görülebilir."

"Biz şu anda olayın şokundayız. Asıl sıkıntılar bu travmanın belli bir süre sonra 2 ay sonraki dönemidir. Akut stres reaksiyonu uzun devam ederse bazı insanlarda travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum gelişiyor."

"Karamsarlık, insanların yaşama sevincini kaybettiği bir dönem söz konusu olabiliyor. Depresyon, panik atak ve madde bağımlılıkları artabilir. Sonuçta ruhsal yaraları sarmak için devlet ve hekim işbirliğiyle organizasyon yapmak gerekecek."

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