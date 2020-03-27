Psikiyatrist Dr. Adnan Çoban: Şu anda olayın şokundayız; salgın bittiğinde panik atak artacak

"Salgınlarda günlerce, aylarca süren bir travma ile karşı karşıyayız. Bu tür durumlarda insan en çok ölmekten ve sevdiklerini kaybetmekten korkar."

"Kaygı, kalbin hızlanması, tansiyon yükselmesi, kas kasılması, baş dönmesi gibi reaksiyonlar oluşabiliyor. Uyku hali, kabuslar görme de sık görülebilir."

"Biz şu anda olayın şokundayız. Asıl sıkıntılar bu travmanın belli bir süre sonra 2 ay sonraki dönemidir. Akut stres reaksiyonu uzun devam ederse bazı insanlarda travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durum gelişiyor."

"Karamsarlık, insanların yaşama sevincini kaybettiği bir dönem söz konusu olabiliyor. Depresyon, panik atak ve madde bağımlılıkları artabilir. Sonuçta ruhsal yaraları sarmak için devlet ve hekim işbirliğiyle organizasyon yapmak gerekecek."