İtirafçı HSYK üyelerine elektronik kelepçe

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 'Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan eski HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun ve Ahmet Hamsici hakkında, konutu terk etmemek suretiyle elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol altına alınmalarına karar verdi.

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Milliyet'te yer alan habere göre, yargı kurumlarındaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin soruştumayı yürüten Anayasal suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, eski HSYK üyeleri Özçelik, Tosun ve Hamsici hakkında daha önce yurtdışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrolün yetersiz kaldığı gerekçesiyle ek olarak CMK 109/3-j maddesi uyarınca adli kontrol talebinde bulundu.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, şüpheliler hakkında CMK 109/3-j maddesi gereği konutu terk etmemek (elektronik kelepçe) takılmak suretiyle adli kontrol altına alınmalarına, adli kontrolün soruşturma sonuna kadar devam etmesine, CMK’nun 112 maddesi uyarınca adli kontrol hükümlerinin gereklerine aykırı davranıldığı taktirde tutuklanabilecekleri hususunun şüphelilere ihtarına karar verdi. Karar uyarınca eski HSYK üyelerine elektronik kelepçe takılacak. Elektronik kelepçe uygulaması Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.