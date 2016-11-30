T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İtirafçı HSYK üyelerine elektronik kelepçe

Elektronik kelepçe uygulaması Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kontrol edilecek

30 Kasım 2016 09:18

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 'Fetullahçı Terör Örgütü' (FETÖ) soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan eski HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun ve Ahmet Hamsici hakkında, konutu terk etmemek suretiyle elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol altına alınmalarına karar verdi.

İtirafçı hâkim Özçelik: Maaşımın yüzde 15'i Gülen cemaati için kesildi; ByLock verdiler

Eski HSYK üyesi Tosun: 160 Yargıtay üyesinin 120'si cemaattendi!

Eski HSYK Başkanvekili Hamsici: Müsteşar "Ortaklığı bozamayız, anlaşın" dedi; cemaat 108 Yargıtay üyesine razı oldu

Milliyet'te yer alan habere göre, yargı kurumlarındaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin soruştumayı yürüten Anayasal suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, eski HSYK üyeleri Özçelik, Tosun ve Hamsici hakkında daha önce yurtdışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrolün yetersiz kaldığı gerekçesiyle ek olarak CMK 109/3-j maddesi uyarınca adli kontrol talebinde bulundu.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, şüpheliler hakkında CMK 109/3-j maddesi gereği konutu terk etmemek (elektronik kelepçe) takılmak suretiyle adli kontrol altına alınmalarına, adli kontrolün soruşturma sonuna kadar devam etmesine, CMK’nun 112 maddesi uyarınca adli kontrol hükümlerinin gereklerine aykırı davranıldığı taktirde tutuklanabilecekleri hususunun şüphelilere ihtarına karar verdi. Karar uyarınca eski HSYK üyelerine elektronik kelepçe takılacak. Elektronik kelepçe uygulaması Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kontrol edilecek. 

 

ETİKETLER

Ankara 8 Sulh Ceza HakimliğiFETÖetkin pişmanlık hükümleriHSYK Mustafa Kemal ÖzçelikKerim TosunAhmet Hamsicielektronik kelepçe

İlgili Haberler

Cumhuriyet'e 'FETÖ' operasyonu yapan savcının ihracına karşı çıkan HSYK üyesi 'FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş!

HSYK Başkanvekili, "yargıda 300 hâkim ve savcı itirafçı oldu" demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24