İtirafçı hâkim: Maaşımın yüzde 15'i Gülen cemaati için kesildi; ByLock verdiler

'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan hakim Mehmet Ö. itirafçı oldu. 15 Temmuz gecesi, komutanların rehin tutulduğu Akıncı Üssü'ndeki sivillerden biri olduğu öne sürülen Yargıtay Tetkik Hakimi Abdullah Uslu için “Bizim dönem sorumlumuzdu. Staj döneminde ilk maaşımı zekat adı altında verdim. Sonraki aylarda da maaşımın yüzde 15'i cemaat için kesildi'' dedi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Hakim Mehmet Ö, ifadesinde şunları söyledi:

"ByLock yüklediler"

"2014 HSYK seçimleri öncesi telefonuma ByLock yüklendi. Herkesin bir Nickname'i vardı. HSYK seçimlerine yakın tarihlerde bağımsız olmak seçime girecek olan cemaatçi listeye oy verilmesi, adliyedeki hakim ve savcılara da bu yönde telkinde bulunulması istendi. Paylaşımlar okunduktan bir süre sonra siliniyordu. Hakim ve savcılara deşifre olmamaları için, Zaman, Sızıntı, Yeni Ümit, Aksiyon gibi dergilere abone olmamaları yönünde telkinde bulunuluyordu.

"Şarap içtiler"

"Cemaat örgüt içi evlilik stratejisini izliyordu. Hakim-savcı ve asker gibi önemli görevlerde bulunanlar özellikle başı açık bayanlarla evlendirilmek isteniyordu. Staj dönemi sonunda yapılan baloda deşifre olmamak için şarap içmemiz gerektiği söylendi...

"Peygamberinizi rüyasında görüyor"

"Evlere getirilen öğrencilere dini içerikli ve Gülen kitaplarından parçalar okunurdu ve vaazları dinletilirdi. Gülen'in büyük alim olduğu, Kur'anı ve bütün hadisleri ezberlediği, rüyasında sık sık Peygamberimizi gördüğü, onunla istişareler yaptığı söylenirdi...

"Zekeriya Öz"

"Meslektaşlarımdan Abdullah Uslu cemaat tarafından bizim dönemden (7. Dönem) sorumluydu. Abdullah'ın üstünde cemaat imamı ‘Orhan abi' vardı. O da Yargıtay Tetkik hakimiydi. Orhan abiye, Zekeriya Öz ve İbrahim Okur'un cemaatten olup olmadığını sorduğumda ‘ne yapacaksın, neden merak ediyorsun' diye bunu geçiştirdi.