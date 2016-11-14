Cumhuriyet'e 'FETÖ' operasyonu yapan savcının ihracına karşı çıkan HSYK üyesi 'FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun ile eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin cezaevinde itirafçı olduğu ve sonrasında tahliye edildikleri öğrenildi. Mustafa Kemal Özçelik, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Murat İnam’ın 'FETÖ' üyeliğinden ihracına karşı çıkmıştı.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından HSYK’nin görevlerine son verdiği üyeler Mahmut Şen, Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun, Şaban Işık, Ahmet Berberoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. 2010 döneminde seçilen, 2014’te görevleri sona eren HSYK üyeleri İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Nesibe Okur gibi isimler de tutuklanan yüksek yargı üyeleri arasında yer almıştı. HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “yargıda 300 hâkim ve savcı itirafçı oldu” demişti.

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Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Bunlar arasında ihraç edilen HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun ile eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin de yer aldığı ortaya çıktı. Kerim Tosun’un bir ay önce savcılığa ifade vererek itirafçı olduğu ve ardından tahliye olduğu öğrenildi. Özçelik’in de geçen haftalarda itirafların ardından tahliye olduğu belirtildi. Bu üç ismin, ifadelerinde 2010-2014 HSYK seçim süreçlerinde cemaatin rolünü anlattıkları, bu örgüte nasıl girdiklerini anlatarak, cemaatin yargı imamlarının adını verdikleri öğrenildi.

Mustafa Kemal Özçelik, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam’ın 'FETÖ' üyeliğinden ihracına karşı çıkmıştı.

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İşte Yargıtay'ın 'imamları'

İtirafçı olan üyelerin 40 sayfaya yakın verdikleri ifadede cemaatin 'Yargıtay imamı'nın halen kaçak olan Yargıtay üyesi İlyas Şahin olduğunu söyledikleri öğrenildi. Üyeler, Ceza bölümü imamı olarak 22. Ceza Dairesi üyesi Muharrem Karayol’un adını verirken, hukuk daireleri bölümünün imamı içinse 8. Hukuk Dairesi üyesi Selahattin Atalay’ı gösterdikleri belirtildi. Şahin, Karayol ve Atalay’ın halen firarda oldukları bildirildi.