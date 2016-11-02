Cumhuriyet’e 'FETÖ' operasyonu yapan savcı 'FETÖ üyeliği' ve 'suç uydurmak'tan yargılanıyor!

Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, 'FETÖ üyeliği' ve 'suç uydurmaktan' yargılanıyor.

Oda TV'den Barış Pehlivan'ın haberine göre, "FETÖ’nün Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu" iddiasına yönelik suçlamalarla ilgili açılan davada, tamamı savcı ve hâkimlerden oluşan 54 kişi arasında Murat İnam da bulunuyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 3 bin 153 sayfalık iddianamede, birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu, 997 müşteki var.

Davanın sanıklarına yönelik yöneltilen suçlamalar şöyle:

1) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü),

2) Siyasi ve Askeri Casusluk,

3) Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve Bu Suça Teşebbüs Etmek,

4) Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Yada Tamamen Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek,

5) Suç Uydurma,

6) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek,

7) Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi,

8) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme

9) Görevi Köteye Kullanmak

10) Resmi Belgede Sahtecilik…

Sanık olan tüm savcı ve hâkimlerin bir kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca bir kez müebbet ve ek olarak 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen bu davanın ilk duruşması 4 Ekim’de gerçekleşti ve 22 Kasım’a ertelendi. Davanın 28 numaralı sanığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Murat İnam. Cumhuriyet yöneticilerini ve yazarlarını “FETÖ adına suç işlemekten” gözaltına aldıran savcı, FETÖ’ye üye olmaktan hâlâ yargılanıyor.

Oda TV'nin yayımladığı belge şöyle:

13 isim gözaltında

Cumhuriyet'e yönelik soruşturma kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alındı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Nebil Özgentürk hakkında gözaltı kararı var. Bu kişiler yurt dışında olduğu için haklarında yakalama kararı çıkarılacağı belirtiliyor. Hükümet adında konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Numan Kurtulmuş, Ağustos ayında "tüzel kişiye" açılmış bir soruşturma olduğunu görüşünü savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenler, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla suçlanıyor.