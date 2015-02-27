İtalyan cerrah: 2017’de kafa nakli için hazır olacağım

İtalyan cerrah Sergio Canavero ilk olarak, 2013’te Torino Gelişmiş Modülasyon Grubu’nun toplantısında bahsettiği “kafa nakli” konusundaki engellere çözüm bulduğunu, ilk nakli 2017’de yapabileceğini iddia etti.

Beyin ölümü gerçekleşen bir donörden sağlanan “sağlam bedeni”, felç veya ALS gibi hastalıklar nedeniyle bedenini kullanamayan hastanın kafasıyla birleştirmeyi planlayan Canavero, çalışmasının ayrıntılarını haziranda ABD’de düzenlenecek bir konferansta açıklayacak ve destek isteyecek. Başarılı olursa, tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ALS hastası İngiliz fizikçi Stephen Hawking gibi hastalar ve omurilik yaralanmaları nedeniyle felçli kalanlar sağlam bedenlere sahip olacak; hareket edebilecek.

'Maymunlarda yapıldı'

Soner Özcan'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Surgical Neurology International Dergisi’ne yazdığı makalede Canavero, kafa naklinin maymunlarda yapıldığını, şimdi sıranın insanlarda olduğunu vurguladı. Canavero, kullanacağı tekniği şöyle anlattı:

“Hücrelerin oksijensiz halde daha uzun süre yaşayabilmeleri için operasyon öncesinde, donörün vücudunun ve alıcının kafasının ısısı düşürülecek. Donörün ve alıcının kafaları aynı anda kesilecek. Önce boyun etrafındaki dokular kesilecek. Ana damarlar küçük tüpler kullanılarak birbirine bağlanacak, sonra 2 kişinin de omurilikleri kesilecek. Daha sonra hareket kabiliyetini kaybetmeyen ancak beyin ölümü gerçekleşen kişinin bedeniyle, bedeni hasarlı kişinin kafası birleştirilecek. Bunu yapmak için alıcı ve vericinin omuriliklerinin uçları poli etilen glikol adlı maddeyle yapıştırılacak. Sonraki aşamada ise kaslar ve damarlar dikilecek.”

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