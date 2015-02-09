'Çikolatayı bırakmak, seksten vazgeçmekten daha zor'

İngiltere'de yapılan bir araştırma yetişkinlerin hemen hemen yarısının yedikleri çikolatalar konusunda eşlerine veya partnerlerine yalan söylemiş olduklarını ortaya çıkardı.

İngiltere Kalp Vakfı'nca yaptırılan araştırmaya göre, çikolatayı bırakmak, alkol, kafein ve hatta seksten vazgeçmekten daha zor.

BBC Türkçe'de yayınlanan habere göre, 3 bin kişi arasında yapılan araştırma, yetişkinlerin üçte birinin işten eve dönerken çikolata yediğini ve hemen hemen yarısının, ne kadar yediğini gizlemek amacıyla çikolata ambalajını sakladığını gösterdi.

İngiltere Kalp Vakfı, Mart ayında çikolata yemekten vazgeçilmesi ve kalp araştırmaları için fon yaratılması amacıyla kampanya yürütüyor.

Vakıf yetkilisi Tracy Parker, "En sevdiğimiz şekerli besin çikolatayı yediğimizi saklamak için yaptıklarımız inanılmaz." diyor.

Kalp Vakfı'nın kaynak yaratma kampanyası için tüm çikolata düşkünlerine çağrıda bulunan Parker, "Çikolatayı bırakma kararı alın ve bu zor işi gerçekleştirmek için de aileniz ve arkadaşlarınız arasından sponsor bulun. Bu işi denemekle hem daha sağlıklı bir hayata adım atacaksınız, hem de hayat kurtaran araştırmalarımıza katkıda bulunacaksınız." diyor.