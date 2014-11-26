Gaz çıkarınca çikolata kokacak!

Fransız mucit Christian Poincheval insanların çıkardığı gazın "çiçek, şeker ya da çikolata" gibi kokmasını sağlayan tamamen bitkisel bir hap üretti.

Konuyu araştırmaya “arkadaşları ile birlikte ağır bir yemek yedikten sonra karar verdiğini” söyleyen mucit, hapların gazın kokusunu “güzelleştirmenin” yanı sıra hazımsızlığa da iyi geldiğini söyledi.

Hürriyet 'te yer alan habere göre, Quest-France gazetesine konuşan Poincheval, haplarını "pilulepet" (osuruk hapı) adını verdiği internet sitesi üzerinden kutusu 10 euroya sattığını açıkladı.

İnternet sitesinde kötü kokulu gazlar çıkaran köpek ve kediler için de ürünler bulunuyor.