Kocadan 10 liralık çikolata dayağı

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan A.K., verdiği 10 lira harçlıkla çikolata alan eşi M.K.’yı (24) feci şekilde dövdü. Şikâyetçi olan 4 aylık bebek annesi genç kadına Adli Tıp’tan darp raporu verildi. M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Adana merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde, A.K. (30) 10 lira verdiği karısı M.K.’yı (24) kendisinden izinsiz çikolata aldığı için dövdü. Kadının ailesinin şikayeti üzerine koca gözaltına alındı. Mağdur kadın 4 aylık çocuğuyla gittiği Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.