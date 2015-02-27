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Sağlık

8 saatten fazla uyku felç edebilir

Bilim insanları, 9.5 yılda 42-81 yaş arası 10 bine yakın gönüllünün sağlık durumunu inceledi

27 Şubat 2015 10:34

İngiliz Cambridge Üniversitesi bilim insanları, 8 saatten fazla uyumanın felç geçirme riskini önemli oranda artırdığını belirledi.

Bilim insanları, 9.5 yılda 42-81 yaş arası 10 bine yakın gönüllünün sağlık durumunu inceledi. Araştırma sırasında 346 kişi, bazıları ölümcül felç geçirdi.

 

6 saat ideal

 

Araştırmada, sekiz saatten fazla uykuda felç riskinin yüzde 46 arttığı, altı saatten az uyuyanların felç geçirme riskinin ise yüzde 18 olduğu ortaya çıktı Ekipten Dr. Madina Kara, “Fazla uyku felç için riks faktörü olarak bilinmiyordu. Bu bağlantı henüz tam olarak bilinmiyor. Daha fazla araştırma şart” dedi. Araştırma Neurology dergisinde yayımlandı.

 

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