İtalya'da Cumhurbaşkanı Napolitano'dan 'ayrılık' sinyali

İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 8 yıldır bu görevde olan ülkenin ilk komünist kökenli Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun, muhtemel istifasını yalanlamazken, makamın yeni sahibi için farklı isimler ortaya atılmaya başlandı. Napolitano, kısa süre önce verdiği bir röportajda, İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının biteceği Aralık ayı sonunda görevini bırakabileceği sinyalini vermişti.

Görevi bırakacağı iddiası yalanlanmadı

Doğan Haber Ajansı'ndan Esma Çakır'ın haberine göre, buna ilişkin iddiaların iki gündür ülke basınında geniş yer bulması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Quirinale) sözcülüğü, yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, 2006 yılında ülkenin 11’inci cumhurbaşkanı olarak seçilen ve 7 yıl bu görevi yürüttükten sonra, 2013 yılında parlamentoda ikinci kez seçilen Napolitano’nun Aralık ayı sonunda istifa edeceği iddiasının uzun süredir gündemde olduğu hatırlatıldı. Bu iddiayı ne yalanlayabilecekleri ne de onaylayabileceklerini belirten sözcülük, zaten Napolitano’nun ikinci kez bu görevi kabul ederken, AB dönem başkanlığı gibi önemli bir süreci göz önüne alarak, ‘kısıtlı’ bir dönem yapabileceği sinyalini vermiş olduğunun altı çizildi.

Yaşından dolayı bir dönem daha yapmak istemedi

İtalya’da 2013 yılı Şubat ayında yapılan genel seçimlerin ardından yaşanan siyasi krize, Nisan ayında Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada bir türlü cumhurbaşkanı seçilememesi sorunu da eklenmişti. Yaşının ilerlemesinden dolayı bu göreve devam etmek istemeyen Napolitano, 5 tur yapılan seçimlerde ortak bir aday üzerinde konsensüs sağlanamayınca, siyasi partilerin ısrarı üzerine bir dönem daha aday olmayı kabul etti ve seçildi. Yasalara göre, Napolitano’nun görevi 6 yıl sonra sona erecekti.

Yeni Cumhurbaşkanı kadın olabilir

Napolitano’nun istifasının neredeyse netleşmesi üzerine, devletin zirvesi için de isimler ortada dolaşmaya başladı. Bunun için en güçlü isimler arasında, halihazırdaki Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de yer alıyor. Bu tahminin tutması halinde İtalya, tarihinde ilk kez bir kadın cumhurbaşkanına sahip olacak. Buna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boldrini, uzun zamandır ülkenin bir kadın cumhurbaşkanına hazır olduğunu, bu görev için çok donanımlı kadın politikacıların bulunduğunu söyledi. Diğer isimler ise, deneyimli siyasetçiler Romano Prodi, Walter Veltroni ve Giuliano Amato ile Senato Başkanı Pietro Grasso.

İlk komünist kökenli cumhurbaşkanı

Son yıllarda yaşanan siyasi krizleri yönetmedeki başarısıyla bilinen Napolitano, 1945 yılında İtalyan Komünist Partisi'ne üye oldu, 1953 yılı seçimlerinde Napoli'den milletvekili seçildi.

1992 yılında Komünist Partisi'nin kendini feshetmesi sonrası Sol Demokrat Parti'ye katılan Napolitano, 1992-1994 yılları arasında Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu.

1996-98 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Napolitano, 1999 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçildi ve 2004 yılında bu görevi bitince ülkesine döndü.

2005 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından tabii senatör seçilen Napolitano, merkez sol koalisyon hükümeti tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterildi. 10 Mayıs 2006 tarihinde 4. turda cumhurbaşkanı seçilen Napolitano, bu göreve seçilen ilk komünist oldu.