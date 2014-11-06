İtalya’da bakanın dondurma yemesini imâlı yayımlayan dergiye tepki

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’ye ait olan yayıncılık şirketi Mondadori bünyesindeki İtalya’nın ünlü haftalık magazin dergisi Chi, çok tartışmalı bir fotoğraf altı habere imza attı.

Esma Çakır’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, dergi, 33 yaşındaki Kamu Yönetimi ve Sadeleştirme Bakanı Marianna Madia’yı, eşinin kullandığı araçta külah dondurma yerken fotoğrafladı.

‘Eşiyle zevk molası’

Bakanın iştahla dondurma yediği anlardan 4 kareyi kullanan dergi, “Dondurma ile yapmayı biliyor” şeklinde cinsel göndermeli bir başlık da kullandı. Başlığın altına ise, “Bakan Madia eşiyle bir zevk molası verdi” ifadeleri eklendi.



Bunun üzerine sosyal medyada siyaset, sanat ve basın dünyası başta olmak üzere her kesimden tepkiler yağmaya başladı. Birçok kadın ve erkek, Twitter, Instagram ve Facebook’ta “cisofareanchio (ben de yapmasını biliyorum)” hashtag’i ile dondurma yediği fotoğrafını paylaşarak hem haberi protesto etti hem de bakana destek oldu.



Bu haberle kadınların incitildiği belirtilen sosyal medyada derginin Genel Yayın Yönetmeni Alfonso Signorini protestoların direkt hedefi olurken, bu haftaki Chi’nin satın alınmaması için de kampanya başlatıldı.



İtalya’nın gazeteciler cemiyeti ODG, dergi yöneticisi Signorini hakkında disiplin soruşturması başlattı. Signorini hakkındaki bu soruşturma, ahlaki kuralları hiçe sayarak özel hayatın ihlali ve mesleki haysiyetin hiçe sayılması çerçevesinde yürütülecek.

‘Utanç verici cinsiyetçi bir hareket’

Bakan Madia’nın partisi olan PD (Demokrat Parti) üyesi Senatör Laura Puppato Twitter hesabından, “Bu iç açıcı olmayan durum karşısında Bakan Marianna Madia’ya destek olalım, Chi’nin sayfası sapıkça” diye yazarken, birçok paylaşımcı bunu “iğrenç bir gazetecilik” olarak yorumladı.



Bazı gazetelere blog yazıları yazan Pietro Raffa, “Bu, suçlu bir gazetecilik tarzıdır. Cinsiyetçilik gereksiz bir şeydir, suçtur. Başka nasıl anlatılır bilmiyorum” diye yazdı.



Roberto Marone adlı bir kullanıcının, Başbakan Matteo Renzi’nin; gazeteci Domenico Naso’nun ise Berlusconi’nin dondurma yerken görüntülendiği birer fotoğrafını da yine aynı hashtag ile paylaşması dikkat çekti.



Domenico Naso ayrıca, “Chi’nin yaptığı domuzluktan sonra basın kartımı yırtma isteği geldi” mesajını paylaştı.



Bir başka Twitter kullanıcısı, “Bu alçakça bir haber servisi, dergiye ne ceza verilse az”, bir diğeri ise, “Utanç verici bir cinsiyetçi hareket” diye yazdı.

Dergi, Berlusconi’nin karşısındakileri hedefliyor

Tepkilerin çığ gibi artması üzerine Genel Yayın Yönetmeni Signorini, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla kendini ilginç bir şekilde savundu.



Berlusconi’nin kendisinden 48 yaş küçük nişanlısı Francesca Pascale’nin de uzun çubuk şeklindeki "Calippo" dondurma yediği bir videosunun daha önce internete düştüğü, ancak kimsenin buna tepki göstermediğine gönderme yapan Signorini, “Calippo evet, dondurma hayır mı?” ifadelerini kullandı.



Söz konusu dergi, Berlusconi’ye karşı olan isimleri hedefine almasıyla biliniyor.



İtalyan basını Bakan Madia’ya yapılanın ise politik mi yoksa okuyucunun dikkatini çekme amaçlı mı olup olmadığına anlam veremedi.



Aynı dergi birkaç ay önce, Berlusconi’den yüklü miktarda nafaka elde ederek boşanan eski model Veronica Lario’yu, bakımsız ve kilo almış haliyle fotoğraflayarak intikam almıştı.



Berlusconi’nin 3 çocuğunun annesi Lario bu durumu, “Sefil bir pusu ve kabul edilemez bir saldırı.” olarak nitelemiş, kadınların estetik operasyondan geçmeden de yaşlanabileceğini söylemişti. Lario öfkesini, “Tabii artık ben Berlusconi ailesinin bir parçası değilim, bu nedenle rötuşlu fotoğraf benim hakkım olamaz” diye sürdürmüştü.