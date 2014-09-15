İtalya basınına göre, Prandelli topun ağzında

İtalyan La Gazetta dello Sport, Galatasaray’da Cesare Prandelli’nin şimdiden tartışıldığını belirterek, “Ya Anderlecht’e yenilirse ne olacak?” sorusunu yöneltti.

İtalya’nın önde gelen spor gazetesi La Gazetta dello Sport’a göre Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli şimdiden topun ağzında.

Reha Erus'un Hürriyet'teki haberine göre, gazetede yer alan haberde, İtalyan hocanın, golsüz sonuçlanan Eskişehirspor maçında oyundan aldığı Wesley Sneijder ile gerginlik yaşamasının hoş karşılanmadığı belirtilerek, “Sneijder, Prandelli’nin uzattığı eli sıkmadı. Daha şimdiden Prandelli üzerine polemikler başladı. Anderlecht Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul’a geliyor. Ya Belçikalılar kazanırsa!” ifadesini kullandı.

La Gazetta dello Sport, Arda Turan’ın golüyle Atletico Madrid’e 2-1 yenilen Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin de zor günler yaşadığını yazdı.