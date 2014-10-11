İtalya basınına göre, Türkiye Öcalan’ı serbest bırakacak

İtalyan Adnkronos haber ajansı, Türkiye'nin, Kobanê’ye müdahale etmeyerek, İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını gündemine almayı sağladığını öne sürdü.

"Ankara'nın oynayacağı kart, Öcalan'ı serbest bırakmak olacak" ifadelerini kullanan ajans, böylece Türkiye'nin bir iç savaş, AKP'nin ise Kürt oylarını kaybetme riskini önleyeceğini iddia etti.

Dün akşam bu haberi geçen Adnkronos, "Kobanê’de Türkiye'nin ikili oyunu, Öcalan'ın özgürlüğü yeniden masada", bunun ardından devlet kanalı Rai'nin haber kanalı da internet sitesinde yer verdiği haberde, "Suriye, Kobanê’de sonsuz trajedi. Türkiye müdahale etmiyor, ama Öcalan'ın özgürlüğüne giden yolu açıyor" başlıklarını kullandı.

Terör örgütü IŞİD'in, 3'te 1'ini ele geçirdiği Türkiye sınırındaki kentte ilerlemesini sürdürdüğünün aktarıldığı haberde, "Ankara, Kürtlerin yanında oraya askeri müdahaleye yanaşmadı, ama karizmatik liderin (Öcalan) muhtemel özgürlüğüne giden yolu açtı" ifadelerini kullandı.

‘Serbest kalması müzakereleri hızlandırır’

Adının açıklanmasını istemeyen, müzakerelere yakın olduğunun altını çizdiği bir kaynağına haberini dayandıran Adnkronos, kaynağının, "Bazı medya kuruluşlarında yer alan, Öcalan'ın muhtemel serbest kalması için müzakerelerin hızlandırıldığı yönündeki haberler doğru" sözlerine de yer verdi.

Türkiye'nin tek başına bir kara harekâtını reddettiği vurgulanan haberde, şu yorumlar yer aldı: "Türkiye hükümeti, Kobanê’de ikili oynuyor. Ankara bir yandan, sınırdaki kenti savunan silahlı Kürt hareketinin yenilgisini isterken, bir yandan önümüzdeki seçimler için Kürt azınlığın oylarını korumaya almakla ilgileniyor. Bu görünümde Ankara, Kürtler pahasına IŞİD'in ilerlemesine karşı askeri bir müdahaleyi reddediyor, ama bu arada, Abdullah Öcalan'ın serbest kalması konusunun barış görüşmeleri ajandasına yeniden alınmasını sağlıyor."

‘Müzakerelerin son aşaması, Öcalan'ın serbest bırakılması’

Öcalan'ın 1999 yılından beri İmralı'da tutulduğunun da altı çizilirken, 40 bin cana mal olan çatışmaların ardından, 2013 yılının Mart ayında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile PKK arasında barış müzakerelerinin başlatıldığı belirtilirken, "Müzakereler, PKK'nın silahlı mücadelesinin son bulması ve hükümetin demokratik reformlar yapması, Kürt azınlığın entegrasyonu ve onların haklarının verilmesini öngörüyor. Bunun son aşaması ise, Ankara resmen itiraf etmese de, karizmatik lider Öcalan'ın özgürlüğü olacak" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Öcalan'ın, Türkiye Kürtlerini, Kobanê’de mücadele verme çağrısında bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, "Öcalan hükümete ültimatom vererek, 'Kobanê’ye bir Türk kara harekatı olması için 15 Ekim'e kadar bekleriz' dedi, Kobanê’nin düşmesi halinde ise barış görüşmelerinin sona ereceğini söyledi" denildi.

‘Ankara'nın oynayacağı kart Öcalan'ı serbest bırakmak’

Kobanê’nin düşmesi prospektifinin, Türk yetkililer tarafından iki nedenle kabul edilemeyeceğini öne süren İtalyan ajansı, yorumlarına şöyle devam etti:

"Birincisi, Türkiye'nin Güneydoğusu'nun yeniden yangın yerine dönme ve bunu bir iç savaşın takip etmesi riski ki geçtiğimiz günlerde 21 cana mal olan olaylarla bunun uyarıları geldi. İkincisi ise, kaynağımızın bize açıkladığı üzere, AKP Kürt oylarını kaybedemez. Şu anki en önemli prospektif, gelecek yılki genel seçimler. Kürtlerin desteği seçimlerden sonra da gerekecek, çünkü hükümeti 'öncelikli' bir anayasa taslağı önerisi verecek. İşte kaynağımızın da dediği gibi, Öcalan'ın serbest bırakılması veyahut en azından bununla ilgili müzakerelerin başlatılması Ankara için 'oynanacak bir kart' haline geldi. Erdoğan'ın sadık adamı, Başbakan Ahmet Davutoğlu bu hipotezi resmen yalanlıyor. Kürtler de bu konuda temkinli."