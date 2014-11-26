İsviçre'de 'kedi köpek yemek yasaklansın' çağrısı

İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, ülkede kedi ve köpek yemenin yasaklanması çağrısında bulunuyor. Yüz binlerce kişinin kedi ve köpek yediği ülkede başlatılan kampanya için parlamentoya sunulmak üzere 16 bin imza toplandı.

Eylemciler hükümetin harekete geçmesini ve "evcil hayvanların yenmesine" son vermesini istiyor. Hayvan haklarını koruma kuruluşu SOS Chats Noiraigue'nin kurucusu ve başkanı Tomi Tomek, "İsviçre nüfusunun yaklaşık üçte biri kedi veya köpek yiyor" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kedi, ülkenin bazı bölgelerinde Noel yemeği menülerinde yer alıyor ve genellikle kutlama yemekleri için tavşan gibi, beyaz şarap ve sarımsakla pişiriliyor.

Köpek eti romatizmaya iyi geliyor

İsviçre'de köpek eti ise daha çok sosis yapımında kullanılıyor ve romatizmaya çare olarak tüketiliyor. Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'na göre, kedi veya köpek eti satışı yasak fakat insanların kendi hayvanlarını yemeleri yasal. Yetkililer ise "kendi hayvanlarını yemelerinin" nadir rastlanan bir durum olduğu görüşünde.

Tomek, "Bir siyasi lider, bize halk ayaklanmadığı sürece meclisin konuyla ilgili bir şey yapmayacağını söyledi" diyor ve şu yorumu yapıyor:

"Bu işi, İsviçre halkının kendi kendine halletmesi gerekiyor. Mevcut durumda bir şey yapamıyoruz çünkü yasalar kedi veya köpek yenmesini yasaklamıyor. Bu olaya karışanları bile ihbar edemiyoruz."

SOS Chats Noiraigue, geçen yıl düzenlediği kampanya ile kedi kürkü satışının yasaklanmasına ön ayak olmuştu. Kuruluşun başkanı Tomek, "Biz yalnızca, yasada evcil hayvanların korunmasına yönelik tek bir paragraf yer almasını talep ediyoruz" diyor.