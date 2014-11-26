T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İsviçre'de 'kedi köpek yemek yasaklansın' çağrısı

Hayvan hakları savunucuları hükümetin harekete geçmesini ve evcil hayvanların yenmesine son verilmesini istiyor

26 Kasım 2014 18:30

İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, ülkede kedi ve köpek yemenin yasaklanması çağrısında bulunuyor. Yüz binlerce kişinin kedi ve köpek yediği ülkede başlatılan kampanya için parlamentoya sunulmak üzere 16 bin imza toplandı.

Eylemciler hükümetin harekete geçmesini ve "evcil hayvanların yenmesine" son vermesini istiyor. Hayvan haklarını koruma kuruluşu SOS Chats Noiraigue'nin kurucusu ve başkanı Tomi Tomek, "İsviçre nüfusunun yaklaşık üçte biri kedi veya köpek yiyor" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kedi, ülkenin bazı bölgelerinde Noel yemeği menülerinde yer alıyor ve genellikle kutlama yemekleri için tavşan gibi, beyaz şarap ve sarımsakla pişiriliyor.

 

Köpek eti romatizmaya iyi geliyor

 

İsviçre'de köpek eti ise daha çok sosis yapımında kullanılıyor ve romatizmaya çare olarak tüketiliyor. Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'na göre, kedi veya köpek eti satışı yasak fakat insanların kendi hayvanlarını yemeleri yasal. Yetkililer ise "kendi hayvanlarını yemelerinin" nadir rastlanan bir durum olduğu görüşünde.

Tomek, "Bir siyasi lider, bize halk ayaklanmadığı sürece meclisin konuyla ilgili bir şey yapmayacağını söyledi" diyor ve şu yorumu yapıyor:

"Bu işi, İsviçre halkının kendi kendine halletmesi gerekiyor. Mevcut durumda bir şey yapamıyoruz çünkü yasalar kedi veya köpek yenmesini yasaklamıyor. Bu olaya karışanları bile ihbar edemiyoruz."

SOS Chats Noiraigue, geçen yıl düzenlediği kampanya ile kedi kürkü satışının yasaklanmasına ön ayak olmuştu. Kuruluşun başkanı Tomek, "Biz yalnızca, yasada evcil hayvanların korunmasına yönelik tek bir paragraf yer almasını talep ediyoruz" diyor.

 

 

ETİKETLER

kediköpekyemekyasaklansınhayvan hakları savunucularıisviçrehükümeteylemciparlamento

İlgili Haberler

'Şimdi, bütün kediler bıyık altından gülebilir'

Tasarımını Ersu Pekin'in yaptığı Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı İstanbul’da Kedi Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.

Merak gerçekten kediyi öldürür mü?

Merak çoğu zaman olumsuz bir özellik olarak değerlendirilir; fakat araştırmalar merakın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor

Acil durum hattını arayarak kediyi şikayet etti

Acil durumun bir kediyle alakası olan durumlara pek rastlanmaz, ama...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24