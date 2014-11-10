Merak gerçekten kediyi öldürür mü?

Merak pek çok insan tarafından olumsuz bir durum olarak değerlendirilir. “Merak kediyi öldürür” deyimi bile bu düşüncenin bir yansıması. Ancak araştırmacılar, meraklı olmanın o kadar da kötü olmadığını söylüyor.

Konuyla ilgili Leigh Weingus’un ABD’nin saygın gazetelerinden Huffington Post’ta yayımlanan yazısında bahsettiği yararların konu başlıkları şöyle:

Merak ilişkilerinizi güçlendirebilir

İnsanlar ve dünya ile ilgili meraklı oluşunuz sosyal hayatınızı zenginleştirebilir. Eğer karşınızdakinin ne söylediğine merakla ilgi gösterirseniz ve ilginizi konuşmayı sürdürerek devam ettirirseniz, insanlar sizinle vakit geçirmekten hoşlanacaktır.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof. Bean Dean “Meraklı insanların genellikle daha iyi bir dinleyici ve hoş sohbet kişiler olduğunu” belirtiyor.

Merak, beyninizi korumada yardımcı olabilir

Bulmacaların, Alzheimer hastalığını önlemede yardımcı olabileceğini duymuşsunuzdur…

Rochester’da Mayo Clinic’te bir nöroloji profesörü olan David Knopman, “Beyninizi uyarılmış ve aktif tutmanın beyin sağlığı için hayat boyu vazgeçilmez olduğunu” belirtiyor. Meraklı olmak da, beyninizi bu anlamda meşgul tutmanın iyi yollarından biridir!

Merak, kaygılarınızı yenmenizde yardımcı olabilir

Hoşlandığınız biri ile ayarladığınız büyük bir buluşmadan önce gergin olmak oldukça normaldir. Ancak meraklı olmanız ve hoşlandığınız kişiyi tanımaya yönelik isteğiniz size kaygınızı yenmede yardımcı olabilir.

Bu hayatınızın diğer alanlarında da benzer şekilde işleyecektir. Merakınız ve ilginiz konuya ilişkin kaygılarınıza baskın çıkacaktır.

Merak, mutlulukla bağdaştırılır

Erken yaşlarda belirli bir mutluluk düzeyi geliştirdiğimize dair bir teori vardır. Hayatımız boyunca genelde bu mutluluk seviyesinde kalırız. Bu seviye olumlu ya da olumsuz olaylarda yükselir veya düşer. Psikolog Todd Kashdan, “Curious?: Discover The Missing Ingredient To A Fulfilling Life”, isimli kitabında “meraklı kalmanın bu mutluluk seviyemizi yükselttiğini” yazıyor.

Merak durumunu deneyimlediğimizde, endişeli veya rahatsız hissettirse bile, bu bizi olağan ve rutin görünen şeyleri bırakıp, riskler almaya yöneltir.

Meraklı kâşifler her zaman yeni zorluklar için riskler alma konusunda kendilerini açık hissetmişlerdir. Dünyamızı açıklamaya ve kontrol etmeye çalışmaktansa, meraklı bir kâşif gibi belirsiz olanı kucaklayarak, daha çok keşfederek ve öğrenerek hayatımızı daha keyifli bir hale getirebiliriz.

Merak, yeni şeyler öğrenmek için size yardımcı olur

Journal Neuron’da yayımlanan yeni bir çalışma merakımızın yüksek olduğu dönemlerde bir şey o kadar ilginç değilse bile öğrenme yeteneğimizin daha çok olduğunu bulmuş.

Örneğin, bir şeyi öğrenmede güçlük çektiğinizi düşünüyorsanız, ders aranızda 10 dakika sevdiğiniz bir televizyon programını izlemeyi deneyin. Bu sizin merakınızı yükseltmenize ve beyninizdeki zevk alma merkezini harekete geçirmede yardımcı olacaktır. Çalışmaya döndüğünüzde, beyniniz yeni bilgileri almaya daha açık olacaktır.