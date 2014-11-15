Acil durum hattını arayarak kediyi şikayet etti

İngiltere'de bir kadının, "komşunun kedisini" ihbar etmek için acil durum hattını aradığı ortaya çıktı.

Acil durumlar değişkendir. Hem durumlar hem de aciliyet, çoğu zaman birbirinden farklı olabilir. Buna rağmen acil durumun bir kediyle alakası olan durumlara pek rastlanmaz. En fazla, ağaçta kalan bir kedi acil bir durum teşkil edebilir.

Bir İngiliz kadın ise, tam da bu şekilde, bir kediden kaynaklanan acil durumu bildirmek üzere telefona sarıldı. İngiliz Metro gazetesinin haberine göre, ne zaman yaşandığı açıklanmayan olayda, İngiltere ’nin güneybatısında bulunan Gloucestershire şehrinde yaşayan bir kadın, acil telefon hattı 999’u arayıp bir şikâyette bulundu. Panik halindeki kadın, komşusunun kedisinin kendisine garip garip baktığını söyleyerek, acil durum hattındakilerden yardım istedi. Acil durum hattındaki yetkililer de haklı olarak, kadına yardımcı olamayacaklarını söylediler.

Bu ilginç telefon konuşmasından sonra, Gloucestershire polisi bir araştırma yaptı ve acil aramaların %90’ının acil olmayan durumlarda yapıldığını fark etti. Bu konuda bir farkındalık yaratmak isteyen polis, insanlara acil durum hattının ne zaman aranması gerektiğine dair konferanslar düzenlemeye başladı. Konferanslarda acil durum hattına yapılan saçma ihbarlardan ve bunların yetkililerin zamanını boşa harcadığından bahsedilerek, çeşitli örnekler verildi. Verilen örnekler arasında bir de ‘şenlik ateşi’ şikayeti bulunuyordu. Buna göre operatörler, şenlik ateşinin yakıldığı bir gecede, fişeklerin sesinden rahatsız olan birinden de acil durum çağrısı almışlardı.

Polis merkezinin kontrol odasında çalışan polis memuru Jon Wiffen “Bu durumlar çoğu zaman insanların 999’u ne zaman aramaları gerektiği konusunda bilgilendirilmedikleri için meydana geliyor.” diyor. Buna çözüm olarak 2012 yılında acil olmayan durumlar için 111 numaralı bir telefon hattı da kuruldu.

Polis şefi Jon Wiffen, insanların yeni bir numara açılmasının yararlı olduğu konusunda emin değil. Wiffen’a göre insanlar bu sefer de “999’u hiç aramamaları gerekirken daha çok arayabilir.”