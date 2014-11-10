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Kültür-Sanat

'Şimdi, bütün kediler bıyık altından gülebilir'

Tasarımını Ersu Pekin'in yaptığı Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı İstanbul’da Kedi Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.

10 Kasım 2014 14:03

Ünlü yazar Gündüz Vassaf, dünyaya kedi gözüyle de bakan, ince bir mizahla kaleme aldığı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitabında mitolojilerde ve dinlerde kedilerin başından geçenleri aktarırken hem insan türünün değerlerini sorguluyor hem de Türkiye’nin yakın geleceğinin projelerinde “İstanbul’da Kedi”nin akıl almaz dönüşümünü anlatıyor.

İstanbul'da Kedi, metne eşlik eden görsellerle, şaşırtıcı, oyuncu, evcil, kutsal, yaban, tuhaf, tılsımlı kedi türünün şiir-romanı. Cehenneme Övgü, Cennetin Dibi, Mostar'da Köprü'den sonra şimdi de Kediler alemine.

Tasarımını Ersu Pekin'in yaptığı Gündüz Vassaf'ın yeni kitabı 'İstanbul’da Kedi' Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı.

Şimdi, bütün kediler bıyık altından gülebilir!

 

 

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