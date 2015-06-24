İsveç'te cihatçılar bir günde devlet ve bankalardan kredi çekip IŞİD'e katılıyor!

İsveç'te cihatçılar aynı günde birden fazla devlet kurumu ve bankadan kredi çekerek birkaç saat içinde 300 bin kron topluyor ve IŞİD'e katılmak üzere ülkeyi terk ediyor. İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) Suriye ve Irak’a savaşmak amacıyla giden cihatçıların İsveç’i terk etmeden önce değişik yöntemleri kullanarak finans kuruluşları ve devleti dolandırdıklarını, sahtekarlık yaparak elde ettikleri paralarla cihat yolculuklarını finanse ettiklerini açıkladı.

Evrensel'den Murat Kuseyri'nin haberine göre, Säpo’nun Terörle Mücadele Uzmanı Martin Frimasson, İsveç Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada son dönemde IŞİD saflarına katılanların cihatçıların para temin etmek için iki farklı yöntemi kullandıklarını söyledi. Frimasson’a göre cihatçılardan bazıları mobil telefon satan şirketler kuruyor. Daha önce herhangi bir şekilde çalışma yürütmeyen bu firmalar milyonlarca kron ciro göstererek vergi dairesinden KDV’leri geri almak için müracaatta bulunuyor. Böylelikle cihatçılar devletten aldıkları yüz binlerce kronu eylemleri için kullanabiliyorlar.

Birden fazla bankayı dolandırıyorlar

Cihatçıların kullandıkları diğer yöntem ise internet ve SMS aracılığıyla banka ve finans kuruluşlarından hızlı borç almaları. Frimasson, cihatçıların bazılarının aynı günde birden fazla banka ve finans kuruluşundan borç alabildiklerini belirlediklerini söylüyor. Bu yöntemi kullanarak bazı cihatçılar birkaç saat içinde 300 bin kron borç alıp İsveç’i terk etti.

Säpo, bazı cihatçıların da tüm bunlarla yetinmeyip araba kiraladıklarını ve bu arabalarla Irak ve Suriye’ye giriş yaptıklarını ve arabaları savaşta kullandıklarını belirlendi.

'Para ve araba statü kazandırıyor'

Gidenlerden büyük çoğunluğunun banka ve kredi kurumlarını dolandırdıklarını söyleyen Frimasson, “Para onlara seyahat etmeleri için olanak sağlıyor. Parası ve arabası olanlar otomatik olarak daha yüksek statüye tabi tutuluyor. Araba, para ve bir kaç kişiden oluşan bir grupla gidersen otomatik olarak grup şefi olursun. Ama paran, araban ve hiç bir şeyin yoksa belki ambulans şoförü olabilirsin” diyor.

Olanların kamuoyuna yansıması İsveç hükümetini harekete geçirdi. İçişleri Bakanı Anders Ygeman, IŞİD saflarına katılanların tamamının prensipte Suriye ve Irak’a gitmeden önce gezilerini finanse etmek amacıyla suç işlediklerini söyledi.

Ygeman, Maliye Bakanı Per Bolund ile birlikte bankalar, finans kuruluşları, Maliye Müfettişliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Säpo yetkililerini alınacak önlemleri görüşmek amacıyla toplantıya çağırdı. Borç ve kredi verme kurallarında değişiklikler yapılacağını ve gerekirse yeni yasaların çıkarılabileceğini söyledi.