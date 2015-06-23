T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'den katliam çağrısı: Şiileri ve 'dönek' Müslümanları öldürün

Suudi Arabistan'da yaşayan Araplardan da "tiran liderlerine karşı ayaklanmaları" istendi

23 Haziran 2015 23:28

Terör örgütü IŞİD Ramazan Ayı'nda katliam çağrısı yaptı. IŞİD sözcüsü  Şeyh Ebu Muhammed el Adnani tarafından yapılan açıklamada örgütün sempatizanlarından 'Ramazan Ayı'nda Şiilerin, 'dönek' Müslümanların ve Haçlıların' katledilmesi istendi.

ABD liderliğindeki koalisyonun yanında IŞİD'le savaşan Sünni müslümanları hedef alan IŞİD sözcüsü Irak, Libya ve Suriye'de "saldırıları sıklaştırma" çağrısı yapılırken Levant bölgesinde ve Suudi Arabistan'da yaşayan Araplardan da "tiran liderlerine karşı ayaklanmaları" istendi.

 

ETİKETLER

ışidadnanisünnihaçlıdönek müslümankatliamramazanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24