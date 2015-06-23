IŞİD'den katliam çağrısı: Şiileri ve 'dönek' Müslümanları öldürün

Terör örgütü IŞİD Ramazan Ayı'nda katliam çağrısı yaptı. IŞİD sözcüsü Şeyh Ebu Muhammed el Adnani tarafından yapılan açıklamada örgütün sempatizanlarından 'Ramazan Ayı'nda Şiilerin, 'dönek' Müslümanların ve Haçlıların' katledilmesi istendi.

ABD liderliğindeki koalisyonun yanında IŞİD'le savaşan Sünni müslümanları hedef alan IŞİD sözcüsü Irak, Libya ve Suriye'de "saldırıları sıklaştırma" çağrısı yapılırken Levant bölgesinde ve Suudi Arabistan'da yaşayan Araplardan da "tiran liderlerine karşı ayaklanmaları" istendi.