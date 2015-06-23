IŞİD'e Irak ve Suriye'de darbe



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in etkili liderlerinden Ali Avni El Harzi'nin öldürüldüğü duyuruldu. El Harzi, 2012 yılında Libya'nın Bingazi kentinde ABD Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuluyordu.

El Harzi'nin 15 Haziran'da Irak'ın Musul kentinde öldürüldüğünü belirten Savunma Bakanlığı Sözcüsü Steve Warren, El Harzi'nin ölümünün IŞİD'in Kuzey Afrika ülkelerinden Suriye ve Irak'a cihatçı toplamasını zorlaştıracağını söyledi.

Warren, El Harzi'nin "uluslararası terörizmle en kapsamlı bağlantıları olan bir cihatçı" olduğunu vurguladı. ABD'nin aranan teröristler listesinden bulunan El Harzi'nin başına 3 milyon dolar ödül konmuştu.

Suriyeli Kürtler ilerliyor

Öte yandan Suriye'de de IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerin yeni bir başarı daha elde ettiği bildirildi. YPG'nin IŞİD'in kontrolündeki Rakka kentine ilerlediği ve kentin kuzeyindeki askeri bir üssün kontrolünü de ele geçirdiği belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarının desteği ile Kürtlerin Rakka'nın kuzeyinde 50 kilometre kadar ilerlediği kaydedildi. Bölgede şiddetli çatışmaların ise devam ettiği ifade ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, böylece IŞİD'in 'başkenti' sayılan Rakka'daki savunma hattının yerinden oynatıldığına dikkat çekti.