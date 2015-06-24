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Dünya

IŞİD'in korkunç infaz yöntemleri: Roket atma, boğma, bomba bağlama...

IŞİD'in yeni yayınladığı bir videoda örgütün 15 kişiyi korkunç yöntemlerle infaz ettiği görülüyor

24 Haziran 2015 00:32

IŞİD, Irak'ta 15 kişiyi infaz ederken kaydedilen görüntüleri yayınladı. Korkunç kayıtta 3 kişinin roket atılarak, 5 kişinin boğularak ve 7 kişinin de vücutlarına bomba bağlanarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, Irak’ın Ninova kentinde 15 kişiyi infaz ettiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde örgütün casuslukla suçladığı ve Iraklı oldukları belirtilen 15 kişinin üç gruba ayrılarak farklı yöntemlerle öldürüldüğü görüldü. 

Enkaz görüntüleriyle başlayan videoda üç kişi bir arabaya bindiriliyor. Daha sonra bir militan araca doğru roket atıyor ve içindekiler yanarak can veriyor. İkinci grup, bir kafesin içine konularak vinçle havuzun içine indiriliyor ve boğularak ölüyor. 7 kişi ise vücutlarına bomba bağlanarak öldürülüyor.

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