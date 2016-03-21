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Canlı bomba, İsrailli turist kafilesini otelden İstiklal'e kadar adım adım takip etmiş

Turistlerin Beşiktaş'taki bir otelde kaldığı öğrenildi

21 Mart 2016 11:34

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan IŞİD militanı canlı bomba Mehmet Öztürk’ün doğrudan İsrailli turist kafilesini hedef aldığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, canlı bombanın, turistleri Beşiktaş’taki otellerinden çıktıkları andan itibaren takibe aldığı görüldü. Kafile, kahvaltı için İstiklal Caddesi’nde bir lokantaya girince terörist ara sokakta beklemeye geçti. Bir süre sonra dışarı çıkan kafilenin üzerine doğru ilerleyen terörist, saldırıyı gerçekleştirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde cumartesi saat 10.58’de yaşanan 3’ü İsrail, biri İran vatandaşı 4 kişinin hayatını yitirdiği ve 39 kişinini yaralandığı terör saldırısının ardından harekete geçen polis, kamera kayıtlarından hareketle Gaziantepli Mehmet Öztürk ismi üzerinde odaklandı. Canlı bombanın Gaziantep’te yaşayan annesi ve bir erkek kardeşi ile babası Nahser Öztürk uçakla İstanbul’a getirilerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Baba Öztürk, olay yerinde bulunan kafaya ait fotoğraftaki kişinin oğlu Mehmet Öztürk olduğunu teşhis etti. DNA karşılaştırması sonucunda da canlı bombanın Mehmet Öztürk olduğu kesinlik kazandı.

İçişleri Bakanı Efkan Âlâ da açıklamasında, “Bu menfur intihar saldırısını gerçekleştiren terörist 1992 doğumlu, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztürk’tür. Eldeki mevcut bulgular, teröristin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir” dedi. Ala, Öztürk’ün emniyet ya da jandarmada herhangi bir arama kaydının bulunmadığını da söyledi.

Saldırının ardından polis, İsrailli turistlerin otellerinin bulunduğu Beşiktaş’tan başlayarak İstiklal Caddesi’nin tünel girişine kadar olan bölgedeki tüm kamera görüntülerini mercek altına aldı.

Canlı bombanın, turistleri Beşiktaş’taki otellerinden çıktıkları andan itibaren takibe aldığı görüldü. Kafile, kahvaltı için İstiklal Caddesi’nde bir lokantaya girince terörist ara sokakta beklemeye geçti.

Bir süre sonra dışarı çıkan kafilenin üzerine doğru ilerleyen terörist, saldırıyı gerçekleştirdi.

 

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