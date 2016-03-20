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Canlı bomba saldırısında ölen İsrailliler arasında doğum gününü kutlamak için gelen de var yemek turuna katılan da...

Hayatını kaybeden İsrailliler Beygale adlı bir sitenin organizasyonuyla Türkiye'ye gelmişti

20 Mart 2016 18:52

İstiklal Caddesi'ndenki canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden İsraillilerin yemek turu için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Tura katılanlardan Jonathan Shur'un 40. doğum gününü kutlamaya İstanbul'a geldiği kaydedildi.

Deustche Welle'nin haberine göre, İstanbul'da hayatını kaybeden üç İsrailli'nin yemek severleri buluşturan İsrailli internet sitesi Beygale tarafından düzenlenen bir yemek turunda oldukları belirtildi.

Onlardan biri olan Jonathan Shur, 40'ıncı doğum gününü kutlamak için İstanbul'a gelmişti. Shur hayatını kaybederken, eşi ise patlamada ağır yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer iki İsrailli ise 60 yaşındaki Simha Damri ve 69 yaşındaki Avraham Goldman'dı. Damri ve Goldman'ın eşleri olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

 

İsrail bayraklarına sarılarak gönderildiler

 

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon, ölen İsraillilerin cenazelerinin Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen kısa bir törenden sonra İsrail bayraklarına sarılarak İsrail askeri yetkilileri tarafından ülkelerine götürüldüklerini söyledi.

Uçakta beş yaralı İsrailli de yer aldı. Uçak İsrail'e vardıktan sonra ambulansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan yaralılardan Pnina Greenfield, “Evde olduğum için mutluyum“ dedi. 

Greenfield'in saldırıda bir bacağı kırıldı ve vücudunda şarapnel yaraları olduğu kaydedildi.

 

Fotoğraf çekmek için ilerlemişti

 

Greenfield, saldırıdan kurtulduğunu çünkü grup fotoğrafı çekmek için biraz uzakta olduğunu söyledi. Greenfield, “Fotoğraf çekmek için ilerlemeseydim…Ağır yaralananlar arkada duruyordu. Teröristten en uzakta olan bendim“ dedi.

Greenfield, ailesinin daha önce Türkiye'ye gitmesine karşı çıktığını söyledi ve ekledi: “Başta biraz korku vardı. Eşim, ‘tehlikeli olabilir‘ dedi. Annem ve oğlum da. Biz de ‘Hayır İsrail de tehlikeli‘ dedik“ diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bombalı saldırıyı sert bir şekilde kınadı ancak İsrailli grubun kasten hedef alınıp alınmadığının henüz belli olmadığını söyledi.

Netanyahu, “Terör, dünya genelinde ölüm ve yıkım saçıyor. İsrail, dünya terörizmiyle mücadelede en önde duruyor“ dedi. Netanyahu, “Masum insanları öldürmenin hiçbir yerde hiç bir gerekçesi olamaz. İstanbul'da, Fildişi Sahili'nde ya da Kudüs'te“ ifadelerini kullandı.

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