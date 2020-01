Efkan Ala: Canlı bombanın emniyet ya da jandarmada arama kaydı yok

İçişleri Bakanı Efkan Ala, dün Taksim'de 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failini açıklayarak, "İstanbul’daki menfur intihar saldırısını gerçekleştiren teröristin kimliği tespit edildi. 1992 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztürk. Mevcut bulgular teröristin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Başka bağlantıları ve arkasında başka güçlerin olup olmadığı büyük bir titizlikle araştırılmaktadır. Şahsın emniyet ya da jandarmamızda herhangi bir arama kaydı" dedi.

Bakan Ala, saldırganın arkasında başka bir güç olup olmadığını araştırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 5 gözaltı olmuştur. Konu bütün detaylarıyla, her türlü ihtimal dikkate alınarak sürdürülmektedir. Terör küresel bir nitelik kazanmıştır. Bugün Avrupa’nın ortasında, ABD’de, son on yıl içerisinde her yerde terörist saldırılar olmaktadır. Burada uluslararası işbirliği ve ittifaklar önem kazanmıştır. AB’deki mevkidaşlarımızla görüşmelerimizde ana başlıklardan biri terörle mücadeledir

"Bu tür faaliyetler karşısında ülke bir bütün olarak topyekün duracaktır ve aşacağız"

İkinci konu göç olmaktadır. Aynı göçü de tetiklemektedir. Bir yerde kaos varsa, stabilite yoksa yanıbaşımızdaki ülkeler böyle...

Etkinin en aza indirmek için birinci iş uluslararası işbirliğini sağlamaktır. İkinci olarak ülkemizde teröre karşı bütün kesimlerin topyekün karşı durmasıdır. Amasız, ancaksız, bir takım rantlar, siyaset üretilmeksizin karşı duruştur. Bu da terörün, teröristlerin eylem yapabilme iklimlerini kurutma bakımından çok önemlidir. Onların amacına hizmet edecek söylemde bulunmak hiçbir zaman yerinde değildir. Hiç olmamasını sağlayıcı biçimde çalışmak görevimizdir ama ne kadar tedbir alırsanız alın önleyemeyeceğiniz türde bir sıkıntı olduğunu, melanet bir saldırı türü olduğunu akıldan uzak tutmamak gerekir. Vatandaşlarımız bilsinler ki, bir kısmını açıkladık, bir kısmını açıklamıyoruz ama başka ülkeler de böyle yapıyor. Kendi huzurları için devlet mekanizmasının bütün katmanlarını gözden geçirerek alabileceği her tedbiri gözden geçirerek meselenin üstüne gitmektedir. Başarılı sonuçlar alındığı açık ve ortadadır. Bu tür faaliyetler karşısında ülke bir bütün olarak topyekün duracaktır ve aşacağız. Bu mesele bizim üstesinden geleceğimiz bir husustur."