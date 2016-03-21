Canlı bomba Öztürk, Adıyaman Otogarı'nda böyle görüntülenmiş

İstiklal bombacısı Mehmet Öztürk’ün, eylemi gerçekleştirdiği gün İstanbul’a geldiği belirlendi. Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Öztürk’ün izini süren polis, eylemcinin Adıyaman’dan otobüsle İstanbul’a ulaştığını ve metroyla geldiği şehir merkezinden taksiyle Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne kadar geldiğini belirledi. Öztürk'ün Adıyaman Otogarı'nda bilet alırken güvenlik kamerasında görüntülenmiş.

18 Mart'ta bilet aldı

Olayın aydınlatılması için oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonrasında canlı bomba eylemini gerçekleştiren ve IŞİD’le bağlantılı olduğu bulgularına ulaşılan Mehmet Öztürk’ün olaydan hemen önce Adıyaman’dan otobüsle İstanbul’a geldiği tespit edildi. Polis, Adıyaman’daki çalışması sonrasında Öztürk’ün otogarda İstanbul otobüsü için bilet aldığı sıradaki görüntüsüne ulaştı. Milliyet'te yer alan görüntüde Öztürk’ün firma görevlisinden 18 Mart’ta İstanbul için bilet alırken görülüyor. Yapılan araştırmalarda, Adıyaman’dan yola çıkan Öztürk’ün İstanbul esenler Otogarı’nda indikten sonra metro ile şehir merkezine doğru geldiği ve Fatih Yusufpaşa durağından bindiği taksiyle Taksim’e kadar geldiği, buradan da yürüyerek İstiklal Caddesi’ne girdiği belirlendi.

Keşif amaçlı gelmişti iddiası

Geriye dönük araştırmalarda, Öztürk’ün İstanbul’da hiç kimseyle bir temasının bulunmadığı anlaşıldı. Ancak, Öztürk’ün olaydan 3-4 gün önce bir kez daha İstanbul’a geldiği yönünde bilgiler bulunduğu, bu gelişinin de keşif amaçlı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Geçmişi araştırıldı

Canlı bomba Öztürk’ün geçmişiyle ilgili yapılan araştırmalarda ise Öztürk’ün Gaziantep’te faaliyetleri ortaya çıkarılan ve IŞİD’le bağlantılı olarak hareket eden Durmaz grubu içinde yer aldığı belirtildi.