İstifa eden Oramiral Nusret Güner'in 'özel hayata saldırı' sorusu: Savcı suçlu da, iddianameyi kabul eden hâkimler suçsuz mu?

"Askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kovuşturma izni vermesinin ardından müfettişlerin hazırladığı raporda, dönemin Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in istifasının ardından T24’e verdiği söyleşide dile getirdiği açıklamalar da yer aldı. Raporda, Güner’in o dönemde 14 yaşında olan kızı Ayçe’nin odasına da gizli kamera konduğu ve isminin iddianamede açık açık yazılmasının Güner'i toplum nazarında itibarsızlaştırma adına yapıldığı belirtildi.

Güner, 20 Ocak 2013’teki istifasından 9 ay sonra, 24 Eylül 2013’te T24’ten Hazal Özvarış’a verdiği söyleşide, “Savcı beyefendi, benim 14 yaşındaki kızımın adını açık açık yazarak mağdur olduğu bahanesi ile iddianameye koymuş ve tüm Türkiye'ye ilan etmiş. Bana şantajı kim yapmış öyleyse söyleyin şimdi? Kamerayı koyan ahlaksız mı? HSYK da savcı hakkında soruşturma açmış. Peki, savcı suçlu da, o iddianameyi kabul eden mahkeme üyeleri suçsuz mu?” diye sormuştu.

11 Temmuz’da HSYK 2. Dairesi, davanın savcısı Zafer Kılınç’ın yanı sıra, Güner’in “O iddianameyi kabul eden mahkeme üyeleri suçsuz mu?” diyerek eleştirdiği hâkim Serdal Ergül hakkında da kovuşturma izni vererek görevden almıştı.



''Ahlaksız, adi bir adam kamera kurmuş...''

Nusret Güner’in T24'te yayımlanan söyleşisinden ilgili bölüm şöyle:

“... Veli Küçük beni ilgilendirmiyor. Veli Küçük’ü siz bütün silahlı kuvvetlere mal edemezsiniz. Veli Küçük’ten haberim yok, eğer suçu varsa yargılansın. Ama siz hiç Deniz Kuvvetleri’nden yüz tane casus çıkacağına inanıyor musunuz? Bakın, istifamı geri alayım diye çok uğraştılar. Ve sonunda dedim ki, 'Bakın, istifamı geciktirdiğiniz her gün bana komplo kuracaklar.'

21 Eylül’de Balyoz kararı açıklandı. Dediler ki, '160 adamın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.' Bir hafta sabrettim, demesinler feveran ediyor diye, 28’inde verdim istifamı. Bekledim; o konuştu, bu konuştu. Ya Temmuz-Ağustos’ta ya da Ocak-Şubat aylarında istifa edebiliyorsun, onların dışında kuvvet komutanının isteğine bağlı. Nitekim yaptılar komployu, kızımın odasına kamera konmuş, beni ifadeye çağırdılar. Savcılığa gittim ifade vermek için. Kızımı da çağırdılar. Benim kızım 14 yaşında o zaman, iddianamede yer aldığında 16 yaşında.

Ahlaksız adi bir adam, benim odama kamera kurmuş diyelim, peki, bu adam neden koymuş? Bana şantaj yapmak için. 'Bak kızının odasına kamera koyduk' diyeceklerdi. Diğer taraftan savcı beyefendi, benim 14 yaşındaki kızımın adını açık açık yazarak mağdur olduğu bahanesi ile iddianameye koymuş ve tüm Türkiye'ye ilan etmiş. Bana şantajı kim yapmış öyleyse söyleyin şimdi? Kamerayı koyan ahlaksız mı? HSYK da savcı hakkında soruşturma açmış. Peki, savcı suçlu da o iddianameyi kabul eden mahkeme üyeleri suçsuz mu?”

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