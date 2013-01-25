Oramiral Nusret Güner'in kızının odasına kamera yerleştirilmiş

Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in istifasının arka planı ortaya çıktı. İzmir’deki casusluk soruşturmasıyla ilgili iddianamede, Oramiral Güner’in kızının odasına kamera yerleştirilerek görüntülendiği yer aldı.

Güner, geçen kasımda sunduğu, ancak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel tarafından kabul edilmeyen istifa talebiyle ilgili önceki gün Ankara’ya geldi. Güner, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na giderek, Bilgel’le yaklaşık 1,5 saat başbaşa görüştü.

Güner, doğrudan Deniz Kuvvetleri ile Donanma Komutanlığı’nı hedef alan Balyoz ve casusluk davasıyla ilgili düşüncelerini ve ortaya atılan iddialardan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha anlatarak, görevinden ayrılmakta kararlı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Bilgel, Güner’in erken emeklilik talep eden istifa başvurusunu kabul etti.

Bu görüşmeden sonra Ankara’da başka komutanlığa uğramayan Güner, Gölcük’e geri döndü. Görüşmeden sonra Bilgel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e durumu, “Kal dedim ancak kabul etmedi” sözleriyle iletti. Güner’in ocak sonu itibariyle emekliye ayrılacağı konuşulurken, istifa dalgasının önümüzdeki günlerde de süreceği, 3 veya 4 koramiralin emeklilik isteyebileceği öne sürülüyor. Ergenekon ve Balyoz davası tutuklulukları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanan Deniz Kuvvetleri’nde durum iyice karıştı. Teamüle göre Bilgel’in Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) sonrası 30 Ağustos’ta emekliye ayrılmasının ardından yerine Güner gelecekti. Güner’in gitmesiyle Deniz Kuvvetleri’nde Bilgel’den sonra gelecek “or” rütbesinde bir amiral bulunmuyor. Bu durumda Bilgel’in görev süresinin 1 yıl daha uzatılması veya Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu’nun YAŞ’ta “or”luğa terfi ettirilip, doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanı olması seçenekleri bulunuyor.

Bu arada, Oramiral Güner’in ve kızının İzmir’deki casusluk soruşturmasıyla ilgili iddianameye “mağdur” sıfatıyla girdiği ortaya çıktı. İddianamede ‘Sunay’ adlı dijital belgenin dökümünde, Oramiral Güner’in kızının odasına kamera yerleştirilerek görüntülendiği yer aldı. Belgedeki 6 Eylül 2010 tarihli kayıtta, “Nusret Paşa’nın kızı konusunda çok hassas olduğunu unutmayın”, 12 Ocak 2011 tarihli kayıtta “M.K. astsubay, Nusret Paşa’nın lojmanına girdiği anlardan birinde A.’nın odasına gönderdiğiniz kamerayı yerleştirmiş. Dediğiniz süre kaldıktan sonra alacak” ve 4 Nisan 2011 tarihli kayıtta da ‘M.K., A.G.’nin (Nusret Güner’in kızı) odasına yerleştirdiği kamerayı almış. Kullanılabilecek iyi görüntüler var. Ekte gönderiyorum” notları yer alıyor.