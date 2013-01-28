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TSK: Oramiral Nusret Güner'in emekliye ayrılma talebi kabul edilmiştir

Genelkurmay, medya organlarında yer alan Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in emeklilik isteminin kabul edildiğini açıkladı

28 Ocak 2013 12:52

Genelkurmay, medya organlarında yer alan Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in emeklilik isteminin kabul edildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiren her konunun, yasal platformlarda ve ikili resmi görüşmelerde ilgili ve sorumlu makamlarla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Devletimizin stratejik, yüce milletimizin en güvendiği, dünyada ve bölgesinde saygın bir kuruluş olma sorumluluğunun idraki içinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, teşkilatımız ile ilgili konuların tarafımızdan medya aracılığı ile gündeme getirilmesini uygun bulmamaktadır. Bu nedenle, sadece yüce milletimizi doğru bilgilendirmek amacıyla bazı açıklamalar yapılmaktadır.

Son günlerde medya organlarında yer alan Donanma Komutanımızın emeklilik istemi kabul edilmiştir. Bu bağlamda, silah arkadaşımıza uzun yıllar başarı ve özveri ile yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; kendisine ve aile bireylerine yeni yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyoruz.''



 

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