Emekli Oramiral Nusret Güner: Hiç kimse gelip kardeşim niye istifa ettin demedi!

Balyoz ve İzmir’deki casusluk davalarını gerekçe gösterip Donanma Komutanlığı’ndan istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner, “Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vs. davalarla hedef alınan TSK değil, Türk Deniz Kuvvetleri’dir. Kara ve havada tutuklu subay sayısı yüzde 10 ise Deniz Kuvvetleri'nde yüzde 80” ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan'ın bir yardımcısının, istifasını kızının odasına konulan gizli kamera komplosuna bağlamasına sert tepki gösteren Güner, muhalefet partilerini de eleştirerek, “Dünyanın ilk onuna giren bir donanmanın komutanı olarak istifa ettim. Hiç kimse gelip bana, ‘kardeşim niye istifa ettin?’ diye sormadı. İlker Başbuğ’u hapishanede ziyaret etmekle işler bitmiyor. İnanacaksınız, sahip çıkacaksınız” diye konuştu.

Kimse gelip neden istifa ettin diye sormadı

Güner, Hürriyet gazetesinden Ali Dağlar'a özetle şunları söyledi:

"Maalesef askerlere sahip çıkan yok. Askeri darbeye karşıyız diyorlar ama herkes askere karşı. Yeni bir ad taktım, yandaş muhalefet diyorum artık. Muhalefet dahi gelip burada benim pırıl pırıl arkadaşlarımı korumuyor. Bunun hesabını herkes verecek, nerede verecek, belki öte dünyada verecek; inançlı insanlar için. Deniz Kuvvetlerinin pırıl pırıl insanları var burada."

İlker Başbuğ'u ziyaret etmekle bu işler bitmiyor

"Ben Donanma Komutanı olarak istifa ettim. Hiç kimse gelip de bana ‘Kardeşim niye istifa ettin?’ diye sormadı. Ne muhalefetten, ne basından. Beni siyaset ilgilendirmiyor, ben askerim. Beni ülkemin güvenliği ilgilendiriyor. İlker Başbuğ’u hapishanede ziyaret etmekle bu işler bitmiyor. İnanacaksınız, sahip çıkacaksınız. Böyle bir rezalet olabilir mi?"

Hiç uyumayan, izin yapmayan komutanı istifa ettirdiniz

"Benim askerim yazmış bana; “Bu komutanın hiç uyuduğunu, izne gittiğini görmedim. Böyle bir komutanı bile istifa ettirdiniz” diyor. Bir Donanma Komutanı istifa ediyor ve kimsenin umurunda değil. Birilerinin işine geliyor olabilir bu ama bu ülkede bizi koruyacak kimse yok mu? . Demokrasi çok güzel bir şey ama demokraside verdiğiniz kararların acısını da çekersiniz. TSK olarak biz Türk milletinin emrindeyiz. Millet der, biz icra ederiz. Ama bizim şu arkadaşlarımıza yapılan şeyi affedemiyorum. Bunu tarih affetmeyecek."

Niçin sakal bıraktım?

"Sakal bıraktım, niçin bıraktım? Türk Deniz Kuvvetlerini bu duruma düşürenleri ve buna sessiz kalan yetkilileri ve ilgilileri protesto için. Bu ilgililerin içinde basın da var. Siz neden yazmıyorsunuz, niçin sormuyorsunuz istifamın nedenlerini? Şahsım önemli değil. Türk Deniz Kuvvetleri dünyanın ilk 10 donanmasından bir tanesidir. Bunun komutanı gidiyor, kimsenin umurunda değil. Neden? Birileri gelir nasıl olsa yapar. Bakın Türk Deniz Kuvvetleri ne kadar ileri gitti biliyor musunuz. Türk Deniz Kuvvetleri 1976 yılında, 35 sene evvel dedi ki; ey Nusret Güner, senin bu konularda başarın var. Gideceksin, yurtdışında lazer ve elektro optik konusunda mastır yapacaksın dedi. Deniz Kuvvetleri bu kadar ileri işte."

Hedef TSK değil, Deniz Kuvvetleri

"6 ayı geçti, emekli oldum. Ben en azından bir şey yapmaya, insanların vicdanına seslenmeye çalışıyorum. Bu olay nedir biliyor musunuz? Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vs. TSK’nın değil, Deniz Kuvvetleri’nin tasfiyesidir. Bunu rahatlıkla yazabilirsiniz. Diyorlar ki generallerin yüzde 10-15’i içeride. Doğru ama orana vurursan havada, karada yüzde 10, Deniz Kuvvetlerinde yüzde 80. Deniz Kuvvetlerinin tasfiyesidir; bunu görmeniz lazım. 1923 yılından, 1949 yılından beri ilk defa oluyor; donanmada (komutan) hiç Koramiral olmadı. Bu millet askerine sahip çıkmıyor, bu medya askerine sahip çıkmıyor. Yandaş muhalefet, ana muhalefet dahil kimse sahip çıkmıyor. İktidar da sahip çıkmıyor."

Başbakan'a söyledim; yanlış karar tazminatı hakime rücu etsin

"Ben sayın Başbakan'a söyledim. Çözüm diyorlar mesela. Ben size söyleyeyim; bu savcılar ve hakimlerin verdikleri yanlış kararlardan dolayı tazminatları kendilerine rücu etsin. Niye devlet veriyor bunların yerine parayı? Kendileri versin, eskiden böyleydi. 2 sene önce değiştirdiler. Sırf bunu yapsınlar, razıyım."