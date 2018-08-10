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Ekonomi

İşte TL'nin üzerindeki aşağı yönlü baskının daha da artmasına neden olan Financial Times haberi

FT haberinin ardından dolar/TL 6.30'un üzerine çıktı

10 Ağustos 2018 15:10

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) liradaki değer kaybının başta BBVA, UniCredit ve BNP Paribas olmak üzere Euro Bölgesi'ndeki bazı büyük bankalar üzerinde yaratacağı olası etkilerden endişeli olduğunu bildirdi.

Gazetenin Frankfurt, İstanbul ve Londra mahreciyle sabah saatlerinde internet sitesine koyduğu haber, lira ve euroda sert kayıpların yaşanmasına neden oldu. Haberin Türkiye'ye yönelik endişeleri artırmasıyla birlikte dolar 6,30; euro da 7,22 TL ile rekor tazeledi.

TIKLAYIN - Sebep Financial Times haberi mi; dolar/TL, neden yükseldi?

"Türkiye'de büyük operasyonları bulunan bankalar risklere daha açık değerlendiriliyor"

Euro da dolar ve sterlin karşısında gerilerken, Avrupa borsalarında bankacılık hisseleri düştü. FT'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kurdaki düşüşe bağlı olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın bölgedeki en büyük bankaların faaliyetlerini izlemek için oluşturduğu Tek Denetim Mekanizması kanadı, son birkaç aydır Avrupa'daki bankaların (Türkiye) ile ilişkilerini mercek altına aldı.

"Banka, durumu henüz kritik olarak nitelendirmiyor. Ancak konuya yakın iki kişinin aktardığına göre, Türkiye'de büyük operasyonları bulunan İspanyol BBVA, İtalyan UniCredit ve Fransız BNP Paribas'yı özellikle risklere daha açık olarak değerlendiriliyor."

Piyasa uzmanı Gingold: Bankacılık sektöründe gizli sorunlar var

Financial Times, liradaki değer kaybı Türkiye'de büyük yatırımları bulunan bankaların gelirlerini olumsuz etkileyeceğini ve ECB'nin esas endişesinin Türk bankalarının döviz cinsi kredileri ödeyememe riski olduğunu belirtti.

FT'ye konuşan gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren hedge fon Cartica'nın İdari Direktörü Katalin Gingold, "Bankacılık sisteminde çok fazla gizli sorun olduğunu düşünüyoruz" dedi ve kamu bankalarının borçlarının yüksekliğine dikkat çekti.

BBVA'nın Garanti Bankası'nda, UniCredit'in de Yapı Kredi Bankası'nda hisseleri bulunuyor. BNP Paribas da Türkiye Ekonomi Bankası'nı (TEB) satın alarak Türk bankacılık sektörüne girmişti.

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