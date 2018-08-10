Türk Lirası'nın değeri rekor seviyelere gerilerken; Türkiye'nin risk primi artıyor

T24 Haber Merkezi

Türk lirası, dolar karşısında dünkü kapanışına göre yüzde 12'ye yakın değer kaybederek, 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini görürken; Türkiye’nin kredi riskinin en temel göstergesi olan CDS (risk primi) de tarihi seviyelerdeki yükselişini sürdürüyor.

TIKLAYIN - Türkiye'nin risk primi rekor düzeyde

TL, Türk devlet ve banka tahvillerindeki sert satış baskısının etkisiyle 2009'dan bu yanaki en yüksek düzeye çıkan Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bugün de 400’ün üzerine çıktı. CDS’nin bu denli yükselmesi, Türk Lirası varlıklarında iyimser bir tablonun oluşmasının da önüne geçiyor.

CDS, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteriyor. Türkiye risk priminde yaşanan yüksek seyirler, TL varlıklarında iyimser bir tablonun oluşmasının önüne geçiyor. Türkiye CDS, son olarak 2009’da bu seviyeleri görmüştü.

Türkiye ile karşılaştırma imkanı sağlaması açısından bazı ülkelerin CDS’leri şöyle: