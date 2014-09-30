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Sağlık

İşte lezzeti ve güzel kokusu dışında kahve içmeniz için altı neden daha

Kahve tüketmek, kilo vermenizde, kendinizi daha az yorgun hissetmenizde veya Alzheimer hastalığından korunmanızda size yardımcı olabilir

30 Eylül 2014 15:54

Ece Uzcan

İngiliz Independent gazetesinin sağlık bölümünde, kahve tüketmenin insan sağlığı için bazı yararlar sunabileceğiyle ilgili bir habere yer verildi. 

Independent'tan Antonia Molloy, “Dünya Kahve Günü: Kahve içmenin sağlık için faydaları” başlığıyla yayımlanan yazısında, insanların kahve tüketmekten korkmaması için bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bazı bilgilerden bahsediyor.

Güne başlarken kahveyle başlamayı tercih etmiyorsanız, işte Molloy’a göre bunu yeniden değerlendirmenizi sağlayabilecek bazı sebepler ve açıklamaları:

 

1. Kahve kilo vermenize yardımcı olabilir

“Büyük vanilyalı bir latte sipariş ettiğinizde, büyük ihtimalle bunun size hiçbir yararının olmadığını sanıyorsunuz. Ancak, araştırmalar kafeinin metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Günde bir ya da iki fincan kahve metabolizmanızı yüzde on arttırıyor.

 

2. Sizi daha az yorgun hissettirir

Muhtemelen bunu zaten biliyordunuz. İyi bir uykunun yerini hiçbir şeyi alamayacağını da… Ancak bu, ihtiyacınız olduğunda kahvenin bunu size sağlamayacağı anlamına gelmiyor.

Kafein konsantrasyonunuzu arttırmak ve daha uyanık hissetmeniz için sizi uyarır.

 

3. Kahve sizi Alzheimer’dan korumaya yardım edebilir

Güney Florida ve Miami Üniversite’lerinden araştırmacılar “kahve tüketiminin bunama (dementia) riskinin düşüklüğüyle ilişkilendirilebilir olduğunu” buldu. Araştırmada, “Günde yaklaşık üç fincan kahve içen yetişkinlerin Alzheimer hastalığına daha az yakalandığını” fark edildi.

Çalışmayı yönete Dr. Cao, “Biz orta derecede bir kahve tüketimini insanları Alzheimer hastalığından kesinlikle koruyacaktır demiyoruz, ama bunun hastalık riskini gözle görülecek bir seviyede azalttığına inanıyoruz” dedi.

 

4. Kahve depresyon riskini azaltıyor

Tatlandırıcı kullanılmadığı takdirde kahve, özellikle kadınlarda, depresyon riskinin azalmasıyla ilişkili olabilir.

Internal Medicine’in arşivinde yayımlanan bir araştırmaya göre, “Dört ya da daha fazla fincan kafeinli kahve içmek klinik depresyon riskini, haftada bir ya da biraz daha fazla fincan kahve içmeye kıyasla,  yüzde 20 daha fazla önlüyor. “

 

5. Kahve hayatınızı uzatabilir

ABD’deki Ulusal Kanser Enstitüsü’nden (National Cancer Institute, NCI) bir çalışma ya göre de, “Günde üç ya da daha fazla fincan kahve içen yetişkinlerde yüzde 10 daha az ölüm riski oluşuyor.”

Çalışmayı  yürüten Neal Freedman şunları söyledi:

“Kahve tüketiminin düşük ölüm riski ile ilişkili olabileceğini bulduk. Kahve tüketmek ölüm riskini azaltabilecek bir takım yararlar sunabiliyor. Düşük ölüm riski ile kahve içmek arasında direk bir nedensellik ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz, ama araştırma sonuçlarına dayanarak kahve içmenin sağlığı olumsuz yönde etkilemediğine inanıyoruz.”

 

6. Son olarak, kahve eğlencelidir

Kahvenin eğlenceli olması tam olarak “sağlık” için bir yarar sayılamaz. Ama sağlıklı olmanın bir parçası da mutlu olmaktır. Gecelerin çok uzun olduğu kış aylarında bir latte veya sıcak çikolata hayatınızdaki her şeyin biraz daha iyi görünmesini sağlayabilir.  

 

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