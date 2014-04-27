Kahve miktarını arttırmak diyabet riskini azaltıyor

Amerika ve Singapurlu bilim insanları, çoğunluğunu sağlık çalışanlarının oluşturduğu, yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı 3 araştırmanın sonuçlarını inceledi. Günlük tüketilen kahve miktarının 1,5 fincan artırılmasının, tip 2 diyabet riskinin yüzde 11 azalmasını sağladığı görüldü.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, 4 yıl boyunca kahve tüketiminin bu düzeyde artırılmasının diyabeti daha sonraki 4 yıl boyunca uzak tuttuğunu vurguladı. Günlük tüketilen kahve miktarını 2 fincan azaltılmasının ise diyabet riskini yüzde 18 artırdığını saptayan bilim adamları, başlangıçta tüketilen kahve miktarı ne olursa olsun aynı sonuçların elde edildiğini belirtti.

Kafeinsiz kahve ya da çay ile diyabet riskinin azalması arasında ise bağlantı bulunmadı. Bilim adamları, sonuçların abartılı şekilde kahve tüketilmesi anlamına gelmediği uyarısında bulunarak, araştırmaya katılanların zaten düzenli olarak kahve tükettiğine, kahve miktarının ölçülü şekilde artırılmasının diyabetle bağlantısının incelendiğine dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları “Diabetologia” dergisinde yayımlandı.