T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kahve depresyonu önlüyor

Avrupa Gıda Güvenliği Derneği (EFSA), günde 2-3 fincan kahve içenlerin zihinsel performanslarının arttığını, depresyona girme risklerinin ise düştüğünü bildirdi.

13 Ağustos 2013 20:01

Avrupa Gıda Güvenliği Derneği (EFSA), 1 kupa kahve içerisindeki kafein miktarının dikkat ve uyanıklığı arttırdığını açıkladı. Üstelik bu uyarıcı etkisine rağmen kafeinin beyin haritalama teknolojisi ile yapılan değerlendirmelerinde, vücutta gösterdiği etkinin bağımlılıkla ilişkili olmadığı belirtildi. Aynı zamanda Avrupa Ulusal İlaç Bağımlılığı Kuruluşu NIDA’ya göre de kafein, nikotin ve alkol gibi bağımlılık yapabilecek maddelerin listesinde bulunmuyor.
ntvbmsnbc.com'da yer alan EFSA'nın açıklamasında, kahve ve kafein ile ilgili son bilimsel araştırmalara vurgu yapıldı. Buna göre düşük ve orta düzeyde kafein almak endişe seviyesini düşürürken mutluluk hissini yükseltiyor. Açıklamada, “Hemşire Sağlık Çalışması’nın 50.740 kadın üzerinde yaptığı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içen kadınların, günde 1 fincan kahve tüketenlere oranla %20 daha az depresyona girdiğini gösteriyor. Ayrıca doğal bir antioksidan kaynağı olan kahve, içerdiği kafein sayesinde halsizlik ve uyuklama gibi semptomların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor” ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

kahvetürk kahvesiamerikanoespressolattemochamacchiatofiltre kahvekafeinkahve ve sigaracanım çekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24