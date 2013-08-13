Kahve depresyonu önlüyor

Avrupa Gıda Güvenliği Derneği (EFSA), 1 kupa kahve içerisindeki kafein miktarının dikkat ve uyanıklığı arttırdığını açıkladı. Üstelik bu uyarıcı etkisine rağmen kafeinin beyin haritalama teknolojisi ile yapılan değerlendirmelerinde, vücutta gösterdiği etkinin bağımlılıkla ilişkili olmadığı belirtildi. Aynı zamanda Avrupa Ulusal İlaç Bağımlılığı Kuruluşu NIDA’ya göre de kafein, nikotin ve alkol gibi bağımlılık yapabilecek maddelerin listesinde bulunmuyor.

ntvbmsnbc.com'da yer alan EFSA'nın açıklamasında, kahve ve kafein ile ilgili son bilimsel araştırmalara vurgu yapıldı. Buna göre düşük ve orta düzeyde kafein almak endişe seviyesini düşürürken mutluluk hissini yükseltiyor. Açıklamada, “Hemşire Sağlık Çalışması’nın 50.740 kadın üzerinde yaptığı çalışma, günde 2-3 fincan kahve içen kadınların, günde 1 fincan kahve tüketenlere oranla %20 daha az depresyona girdiğini gösteriyor. Ayrıca doğal bir antioksidan kaynağı olan kahve, içerdiği kafein sayesinde halsizlik ve uyuklama gibi semptomların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor” ifadesine yer verildi.