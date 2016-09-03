İşte KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

OHAL kapsamında çıkarılan kararnameyle, biri vakıf üniversitesi olmak üzere 93 üniversiteden toplam 2 bin 346 akademisyenin işine son verildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bazı üniversitelerin eski rektöreleri de atılan akademisyenler arasında yer aldı. Buna göre, eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ile eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner üniversiteden atılan akademisyenler arasında yer aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ve Uluslararası Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan eski rektörler ise tutuklu bulunuyor.

Ayrıca Sakarya Üniversitesi’nde görevli FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz de atılan akademisyenler arasında.

Listede yer almayan üniversiteler

93 üniversitede görev yapan akademisyer görevlerinden atılırken, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (yeni kuruldu), Bartın Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İlk kez bu yıl öğrenci alıyor), Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Yeni kuruldu) listede yer almadı.

Hangi üniversiteden kaç akademisyenin işine son verildi?

Gazateci Pervin Kaplan'ın kişisel internet sitesinde yayımladığı verilere göre atılan akademisyenlerin üniversitelere göre dağılımı şöyle:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 40

Abdullah Gül Üniversitesi: 12

Adıyaman Üniversitesi: 45

Adnan Menderes Üniversitesi: 22

Afyon Kocatepe Üniversitesi : 54

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 13

Ahi Evran Üniversitesi: 10

Akdeniz Üniversitesi : 40

Aksaray Üniversitesi: 19

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi: 44

Amasya Üniversitesi: 5

Anadolu Üniversitesi: 13

Ankara Üniversitesi: 21

Ardahan Üniversitesi: 4

Artvin Çoruh Üniversitesi: 6

Atatürk Üniversitesi: 26

Balıkesir Üniversitesi: 54

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 9

Batman Üniversitesi: 1

Bayburt Üniversitesi: 12

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 6

Bitlis Eren Üniversitesi: 2

Bozok Üniversitesi : 44

Bursa Teknik Üniversitesi: 4

Bülent Ecevit Üniversitesi: 32

Celal Bayar Üniversitesi: 110

Cumhuriyet Üniversitesi: 7

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi : 67

Çukurova Üniversitesi: 4

Dokuz Eylül Üniversitesi: 1

Dumlupınar Üniversitesi: 32

Düzce Üniversitesi: 39

Ege Üniversitesi: 15

Erciyes Üniversitesi : 71

Erzincan Üniversitesi: 31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 3

Fırat Üniversitesi: 25

Gazi Üniversitesi: 107

Gaziantep Üniversitesi: 92

Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 19

Gebze Teknik Üniversitesi: 10

Giresun Üniversitesi: 6

Gümüşhane Üniversitesi: 17

Hacettepe Üniversitesi: 65

Harran Üniversitesi : 59

Hitit Üniversitesi: 23

İnönü Üniversitesi: 18

İskenderun Teknik Üniversitesi: 3

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 20

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 12

İstanbul Üniversitesi: 169

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 32

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 5

Kafkas Üniversitesi: 10

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 10

Karabük Üniversitesi: 41

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ): 15

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 2

Kırıkkale Üniversitesi: 19

Kırklareli Üniversitesi: 13

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 3

Kocaeli Üniversitesi : 39

Maltepe Üniversitesi : 1 (Tek vakıf üniversitesi)

Mardin Artuklu Üniversitesi: 21

Marmara Üniversitesi: 47

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 9

Mersin Üniversitesi: 4

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 2

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 3

Mustafa Kemal Üniversitesi : 43

Muş Alparslan Üniversitesi: 3

Namık Kemal Üniversitesi: 36

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 39

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 12

Niğde Üniversitesi: 23

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 16

Ordu Üniversitesi: 4

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 3

Pamukkale Üniversitesi : 56

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 14

Sakarya Üniversitesi: 38

Selçuk Üniversitesi: 53

Siirt Üniversitesi: 33

Sinop Üniversitesi: 11

Süleyman Demirel Üniversitesi: 21

Şırnak Üniversitesi: 6

Trakya Üniversitesi: 1

Tunceli Üniversitesi: 11

Türk-Alman Üniversitesi: 1

Uludağ Üniversitesi: 12

Uşak Üniversitesi: 7

Yalova Üniversitesi: 28

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 14

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ): 15

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 7

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesine ulaşamk için tıklayınız...