Barış için Akademisyenler'den en az 38 kişi KHK ile memuriyetten ihraç edildi!

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimin ardından ilân edilen OHAL kapsamında dün gece yayımlanan 672, 673 ve 674 sayılı KHK’lar ile birlikte “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan “Barış için Akademisyenler”den en az 38 kişi memuriyetten ihraç edildi.

Memuriyetten ihraç edilen “Barış için akademisyenler”in tam listesi şöyle:

Adıyaman Üniversitesi: Abdurrahman Aydın, Güner Yavuz, Mustafa Altıntop

Anadolu Üniversitesi: Ertuğrul Uzun

Ankara Üniversitesi: Abdülcelil Kaya, Ahmet Ozan Değer, Aysun Gezen, Esra Dabağcı, Gülseren Adaklı, İlkay Kara, Nail Dertli, Can Taştan

Gazi Üniversitesi: Betül Yarar, Kemal İnal

Kocaeli Üniversitesi: Adem Yeşilyurt, Aynur Özuğurlu, Burcu Yakut Çakar, Derya Keskin Demirer, Güven Bakırezer, Hülya Kendir Özdinç, Kuvvet İhsan Lordoğlu, Mahmut Hakan Koçak, Mehmet Rauf Kesici, Nilay Etiler Lordoğlu, Onur Hamzaoğlu, Özlem Özkan, Ümit Biçer, Yücel Demirer, Zelal Ekinci, Cengiz Ercin, Tayyibe Gül Köksal

Niğde Üniversitesi: Fatma Gül Eryıldız, Nezahat Ezgi Oral Soydaş, Vahdet Mesut Ayan, Yasin Durak

Tunceli Üniversitesi: Candan Badem