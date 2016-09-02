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KHK ile görevden atılan Eğitim-Sen üyesi akademisyen: Devlet FETÖ'cü olmadığımı biliyor!

"Bir ihbar mekanizması işliyor"

02 Eylül 2016 18:17

KHK ile kamudaki görevine son verilen isimlerden Eğitim-Sen'li Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülseren Adaklı, "Benim FETÖ'cü olmadığımı biliyorlar ama bir ihbar mekanizması işliyor" dedi.

Eğitim-Sen üyesi ve ”barış imzacısı” Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuştu. Adaklı’nın sözleri şöyle:

“Benim OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılmamın FETÖ veya herhangi bir terör örgütüyle ilgisi olmadığını akademik camia da devlet de beni tanıyan herkes de çok iyi biliyor. Burada bir ihbar mekanizması işliyor kanımca. Herkes kendi iktidarını sağlamlaştırmak için tasfiye ortamından yararlanmaya çalışıyor. Türkiye’nin her yerinde kendi dünyalarıyla hesaplaşan insancıklar var. Biz yıllardır bunlarla mücadele ediyorduk zaten etmeye de devam edeceğiz.”

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