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İşte kayyum yönetimindeki Zaman'ın ilk baskısı

Gazetenin manşetinde, Erdoğan'ın katılacağı 3. köprü töreni yer aldı

06 Mart 2016 09:11

6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konan Zaman gazetesinin kayyum yönetimindeki ilk baskısı, bugün askıya çıktı. Önceki gece polis müdahalesinin ardından kayyum yönetiminin içeri girdiği gazetenin önünde dün de sert müdahale yapılmış, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici'nin görevine son verilmişti.

Gazetenin kayyum yönetimindeki ilk baş sayfasının manşetinde 3. köprüde son tabliyenin yerleştirmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tören duyurulurken, sürmanşette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Dokunulmazlıklar kaldırılsın" çağrısına geniş şekilde yer verildi.

Kayyum kararının ardından dün gazetenin Yenibosna'daki binasının önünde protesto gösterilerine polisin yaptığı sert müdahalenin haberi ise gazetede kendine yer bulamadı.

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