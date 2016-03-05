ABD Büyükelçisi: Zaman'a kayyum atanmasından rahatsızlık duyuyorum

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Zaman gazetesine kayyum atanmasını “Evet, hukuki sürece saygı duyulmalıdır. Ancak, özgür bir basın ve hukuka uygun yargılamanın önemine de saygı duyulmalıdır. Zaman gazetesinin haber yapım sürecine kayyum tarafından müdahale edildiğine dair haberlerden derin rahatsızlık duyuyorum" sözleriyle eleştirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İran ziyareti sırasında Zaman gazetesine kayyım atanması ile ilgili olarak “Dışarda bazı yabancı basın organlarında ‘hükümet el koydu’ gibi ifadeler var. Bunlar hukuki süreçlerdir, siyasi süreçler değil. Bu sürece hiçbir müdahalemiz olmamıştır” sözlerine ABD’den ilk tepki Davutoğlunun sözlerinden yaklaşık bir saat sonra ABD Büyükelçisi John Bass’dan geldi. Bass, elçiliğin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece süreci değil, protesto gösterileri sırasındaki biber gazı ve plastik mermi kullanımını da eleştirdi.

Bass'ın, ABD elçiliği resmi twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklama şöyle: “Zaman gazetesinin haber yapım sürecine kayyum tarafından müdahale edildiğine dair haberlerden derin rahatsızlık duyuyorum. Devir işlemini protesto edenlere karşı biber gazı ve plastik mermi kullanıldığına dair haberleri de endişeyle izliyorum. Evet, hukuki sürece saygı duyulmalıdır. Ancak, özgür bir basın ve hukuka uygun yargılamanın önemine de saygı duyulmalıdır.”

Resmi hesaptan yapılan açıklamalar şöyle: