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Gülen'den Zaman'a kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama: Tir tir titriyorlar

"Burkuntu yaşıyorlar, paranoya yaşıyorlar"

06 Mart 2016 01:24

Zaman gazetesine kayyum atanması sonrası ilk kez konuşan Fethullah Gülen, "Bir tek taş düşüremediler Allah'ın izniyle. Burkuntu yaşıyorlar, paranoya yaşıyorlar. Korkuyla tir tir titriyorlar" dedi.

Meydan'ın haberine göre, Gülen'in sohbetlerinin yayınladığı 'Özgür Herkul'un editörü Osman Şimşek, Gülen'in Pazartesi günü yayınlanacak olan sohbetinin bir bölümünü Twitter adresinden paylaştı.

Kayyum kararı sonrası ilk kez konuşan Fethullah Gülen şunları söyledi:

"Bir de mızraklanabiliriz. Her gün bir kısım zalimlerin, bir kısım tiran bozmalarının yaptıkları değişik şeyler birer mızrak gibi sinelerimize saplandığı zaman nasıl of demeyeceksin ki? İnsan tabiatını görmezden gelmeyelim.

Onlar bunu yıkmaya çalışsınlar. İki senedir yıkmaya çalıştılar, yıkamadılar. Bir tek taş düşüremediler Allah'ın izniyle. Burkuntu yaşıyorlar, paranoya yaşıyorlar. Korkuyla tir tir titriyorlar.

Gökten başlarına bir meteor düşecek diye, acaba buna karşı bile nasıl selalar oluşturabiliriz diyorlar. Fakat Allah'ın kahrının, gazabının geliş keyfiyeti belli değildir. Keşke o mesavi yolunda, Allah gözlerini açsa da yürümeseler. Hak ve adalet adına, haksızlık müesseseleriyle  insanlara tasalluttan, tahakkümden onları vazgeçirse..."

Video kaydının yayınlandığı hesap için tıklayın.

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