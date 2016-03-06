Almanya'da 'kayyumun hazırladığı ilk Zaman gazetesi' yayınlandı

Almanya'da Heute isimli bir şov programı, Zaman' kayyum atanmasından sonra gazetenin nasıl olacağına dair bir sayı hazırlandı. Hazırlanan alternatif gazete sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a göndermelerde bulunuldu.

Haberdar'dan Emre Koçali'nin haberine göre, Programda "Yeni Zaman gazetesi böyle olacak" denilerek, hazırlanan gazetede, manşetten spor haberlerine kadar her yere Erdoğan ile ilgili espirili haberler konuldu.

Hazırlanan gazetenin sürmanşetinde "Galatasaray Bayern Munih'i 12-0 yendi. Tüm golleri ise Erdoğan attı" denilirken, manşetinde ise "Deha Erdoğan Nobel Fizik Ödülü'nü aldı" ifadesi kullanıldı. Haberde Erdoğan'ın ödülü 'Parçacık hızlandırma alanında gösterdiği performanstan' dolayı aldığı belirtildi.

Galatasaray haberinin hemen yanında Rabia işareti yapan Erdoğan resminin altında "Erdoğan'ın dev elleri" başlığı kulanılırken, diğer tarafta ise "Erdoğan AB'nin Türkiye'ye katılmasına izin verdi" denildi.

Logonun hemen altına slogan olarak da "Şimdi daha yeni daha iyi yemek tarifleri" yazıldı.

Gazetede reklam kısmı da pas geçilmedi. İnternete ve özellikle sosyal medyaya yönelik yasaklara gönderme yapılan reklamda "Erdoğan online ile yüksek hızda internet" sloganı altında "Dakikası sadece 19 Erdoğan" denildi. Buradaki Erdoğan kısmının ise para birimi olarak kullanılması dikkat çekti.

Show programı için hazırlanan gazetede, bir de anket sonuçlarına yer aldı. Ankette tüm zamanların en iyi politikacısı seçilirken, Erdoğan'ın Hitler ve Gandhi'yi geçerek birinci olduğu belirtiliyor.

Hazırlanan gazetede ayrıca Erdoğan "Tüm zamanların en seksi erkeği" olarak seçilmiş. Bu haberin hemen altında ise "İnsan üstü Erdoğan Chuck Norris'i kolayca dövdü" başlıklı bir habere yer veriliyor.

Gazete hava durumu da unutulmamış. Hava durumunda ise "Erdoğan Avrupa'ya sevinç ve Güneş getiriyor" deniliyor.

Erdoğan'a ve yönetimi devralan kayyıma göndermelerin yapıldığı gazetede son olarak günün bulmacası yer alıyor.

"Dünyanın tek lideri?", "Tüm zamanların en zeki ogrencisi?", "Facebookta en çok like alan politikaci?", "Çeşitli alanlarda nobel sahibi?", "Barış ve şans getiren?", "İPhone nun mucidi?", "Justin Bieber'in en iyi arkadasi?", "Bulmacanın mucidi?", "Ampulün mucidi?" "En sadık koca?" sorularının bulunduğu ankette tüm cevaplar ise "Erdoğan" olarak belirlenmiş.

Hazırlanan alternatif gazete sayısı şöyle:





