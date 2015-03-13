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Sağlık

İşte iyi bir uyku için yapmanız gerekenler

Uyku problemi yaşıyorsanız eğer yapmanız gerekenler çok basit...

13 Mart 2015 12:16

Doğal dinlenme biçimimiz olan uyku, bedensel fonksiyonlarımızın en önemlilerinden biri. Ancak stres, depresyon, amfetamin, antidepresan türü ilaçlar, yüksek ses, açlık, tokluk, ışık, sigara, çay, kahve, zihnin meşgul olması gibi birçok sebep uyku kalitemizi etkiliyor. Bu yüzden pek çok sağlık sorununun sebebi uykusuzluk ya da kalitesiz uyku.

İşte kaliteli bir uyku için yapmanız gerekenler:

 

Öğle saatlerinden sonra kahve içmeyin

Öğle saatlerinden itibaren kahve içmeyin. Böylece gece 11.00 gibi vücuttaki kafein atılmış olur. Ayrıca herkes kafeinden aynı derecede etkilenmez. Bazılarında kafein etki göstermez. O nedenle kendinizi sınayıp ona göre davranabilirsiniz.


 
Uyku çizelgesi 


 
Alkolü azaltmak, düzenli spor yapmak, gündüz uykularından kaçınmak ve geceleri aynı düzeni izlemek iyi ve rahat uyumanızı kolaylaştırabilir. Uyumadan önceki saatlerde yorucu ya da stresli işlerden de kaçınmak gerekir. Uyuma düzeninizi  kaydettiğiniz bir uyku çizelgesi de yararlı olabilir. 


 
Pozisyonu değiştirin


 
Uykusuzluğun nedeni uyku apnesi de olabilir. Horlamayla bağlantılı olan bu rahatsızlık nedeniyle uyku sırasında nefes yolları tıkanır. Gece boyunca bu durum birçok kez uyanmaya yol açsa da kişi çoğunlukla bu nedenle uyandığının farkında bile değildir. Uyku apnesinin farklı nedenleri olabilir. Ama çoğu zaman yatış şeklini değiştirmenin işe yaradığı görülmüştür. Sırt üstü değil yüzükoyun ya da yan yatmayı deneyin. 


‘Uyutan yiyecekler seçin’


 
Yatmadan önce peynir ve çikolata yemenin uykusuzluğa yol açacağına dair bir inanç var. Karbonhidrat ve protein bakımından zengin az yağlı yiyecekler, uyku kalitesi olumlu etkiler. Biraz hindi eti, biraz kabak çekirdeği ve bir bardak vişne suyu ideal bir reçete olabilir.


 
Cihazlarla vedalaşın... 


 
Uyumadan önce okumak rahatlatıcı olmakla birlikte, okuma alışanlıklarımızdaki değişiklikler uykusuzluğu tetikleyebilir. Birçok elektronik okuma cihazları ya da e-kitap mavi dalga ışık yayar, bu ise beyni hala gündüzmüş gibi düşünmeye iter. 

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