Yetersiz uyku erken bunamaya davetiye çıkarıyor

Az uyumanın sizi tüm gün kahve içmeye zorlaması dışında bir sürü zararı var. Hatta yapılan araştırmalara göre az uyumak tepeden tırnağa, beyninizden kemiklere kadar zararı var. Bakın uykusuzluk size ne yapıyor...
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Hürriyet'te yer alan habere göre, eğer az uyuyorsanız ailede inme geçiren yakın akraba ya da aşırı kilolu olmak gibi diğer risk faktörleri olmasa bile inme riskiniz artar. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre 6 saatten az uyuyanlarda inme riski diğer insanlara göre 4 kat daha fazla.
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Az uyumak iştahı da etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre az uyuyanlar ya abur cubura daha fazla yöneliyor ya da miktar olarak daha fazla yiyor. Ayrıca az uyumak açlık hormonu grelini yükseltiyor ve kilo vermeye yardımcı olan leptin hormonunu azaltıyor.
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Sağlıklı ergenler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre az uyuyan gençlerin insülin direncinin, düzenli uyuyanlara göre daha yüksek olduğu görüldü. Bu demek oluyor ki uyku insülin dengesi üzerinde önemli bir etken.
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En yorgun olduğunuz günlerde muhtemelen siz de unutkan oluyorsunuzdur. Ancak düzenli bir biçimde uykusuz kalıyorsanız beyin zararına yol açıyor olabilirsiniz. Bu da erken bunamaya neden olabilir.
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Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre uzun süreli uykusuzluk osteoporoza neden oluyor.
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2010 yılında 1240 kişi üzerinde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre 6 saatten daha az uyuyan 338 kişide kolorekteral kanser teşhis edildi. Bu yüzden az uyumak kanser üzerinde de etkili olabiliyor.
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2011 yılında yapılan araştırmalara göre stres ve uykusuzluk kalp krizine neden olan hormonlar üretiyor. Yine günde 6 saatten az uyuyanların yüzde 48'inde kalp krizi riski daha yüksek.
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Az uyumak sadece sizin bazı hastalıklara yakalanma riskinizi artırmıyor. TIME Dergisi'nde yayınlanan az uyumakla ilgili bir araştırmaya göre düzenli uyumayanlar doğrudan sebeplerle daha erken ölüyor.