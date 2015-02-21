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Yaşam

İşte fazla uykunun zararları

Depresyondan, beyne zararına; diyabetten, fazla kiloya kadar fazla uykunun zararı çok

21 Şubat 2015 13:25

Uykusuzluk, birçok insanın problemi. Bunu aşamamak ise hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu hastalıklar arasında depresyon, diyabet, fazla kilo gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. Ayrıca kalbe de zararlı.

Öykü Çetin’in Radikal’de yer alan çevirisine göre, çok uyumak, vücut için hiç de faydalı değil. Uykudan zarar geldiğine inanmak size zor gelebilir, ancak bu ne yazık ki doğru.

The Huffington Post’un derlemesiyle İşte fazla uyumanın 7 kötü etkisi:

 

1. Fazla uyku depresyona sürüklüyor

 

2014 yılında yetişkin ikizlerle yapılan bir araştırmanın sonucunda uzun süre uyuyanların depresyon riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. 7-9 saat uyuyan katılımcılar %27 oranında depresyon belirtisi gösterirken 9 saatten fazla uyuyanlarda bu oran %49 olarak belirlenmiş.

 

2. Beyniniz daha az çalışır

 

2012 yılında yaşlı kadınlar arasında yapılan araştırmada 9 saatten fazla 5 saatten az uyuyan kadınların 6 yıllık süreç içerisinde beyinlerinin gittikçe daha işlevsiz hale geldiği anlaşılmış. Öte yandan “fazla uyumamalıyım” diye düşünüp, bu sefer uykusuz da kalmayın. Önemli olan uykunuzu yeterince alabilmek...

 

3. Sağlıklı uyku düzeni ile çoluğa çocuğa karışmak çok daha kolay

 

Kore’de 2013 yılında gerçekleştirilen bir araştırmanın sonucunda uyku düzeni önerilenin dışında olan 650 kadının yapay koşullarla hamile kaldığı ortaya çıktı. 7-8 saat uyuyan kadınların hamilelik oranlarının 9-11 saat uyuyanlardan çok daha yüksek olduğu anlaşıldı. Bu şaşırtıcı sonucun ardından bilim insanları bu bağın uyku düzeni ile değişen adet döngüleri ve salgılanan hormonlarla kurulduğunu belirtti.

 

4. Fazla uyumak diyabet riskini artırıyor

 

Quebec’te 8 saatten fazla uyuyan kişilerin glikoz toleransının uyumayanlara nazaran 2 kat daha fazla zarar gördüğü tespit edildi. Eğer siz de doya doya şeker yemek istiyorsanız en iyisi erken yatıp erken kalkın.

 

5. Çok uyumak kilo aldırır

 

Diyabet hakkında yaptıkları araştırmanın ardından konu şekerden açılmışken bakalım fazla uyku kilo aldırır mıymış diyen Quebecli araştırmacılar 6 yıllık sürecin içinde çok uyuyanların 7-8 saat uyuyanlardan daha çok kilo aldığını belirtti. Her gece 9-10 saat uyuyan kişilerin araştırma süresince 5 kilo almaya %25 daha yatkın olduğu anlaşıldı. Biz diyoruz ki en güzeli 7-8 saat uyuyun, sporunuzu yapın günün geri kalanı da size kalsın.

 

6. Fazla uyku kalbe de zarar!

 

Amerikan Kardiyoloji Okulunun 2012 yılında gerçekleşen toplantısında her gece 8 saatten fazla uyuyanların kalp hastalıkları geçirme riskinin daha fazla olduğu açıklandı. 3,000 kişi ile yapılan araştırma sonucunda daha fazla uyuyanların anjin geçirme riskinin 2 kat, koroner arter hastalığı geçirme riskinin ise 1,1 kat daha yüksek olduğu anlaşıldı. Küçük oranlarmış gibi dursalar da kalbin önemini hatırlatmamıza gerek yok diye düşünüyoruz.

 

7. Uykunun fazlası erken ölüme yol açar

 

2010 yılında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda fazla ya da az süre uyumanın erken ölüme yol açtığı anlaşıldı. 16 farklı çalışmanın ardından bu durumu kabullenen ve insanlara açıklayan bilim insanları 1.382.999 katılımcı ile çalıştığını belirtti. Uyku düzeni sağlıklı olmayanların 1.3 oranında daha fazla risk taşıdığı anlaşıldı. Daha fazla gece geçirmek istiyorsanız uykunuzu düzene sokmalısınız.

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